“La vallata bizantina dello Stilaro, Luogo d’incontro”: l’11 marzo convegno a Stilo

“La vallata bizantina dello Stilaro, Luogo d’incontro” è il titolo del convegno in programma a Stilo il prossimo 11 marzo presso la Sala “Eunomia” la sede del consiglio comunale della città di Tommaso Campanella. A organizzare l’evento è il Gal Terre Locridee che sta avviando una serie d’incontri su tutta l’area della Locride per favorire processi di dialogo interculturali ma soprattutto per individuare e proporre strategie di sviluppo a vantaggio del territorio.

L’argomento scelto per la Vallata dello Stilaro è del tutto scontato atteso che il territorio gode di numerose presenze del periodo d’oro dell’età bizantina che hanno un forte richiamo di carattere culturale ma anche una specifica caratteristica identitaria che accomuna i paesi della vallata. Stilo, Pazzano e Bivongi, fondati da una comune matrice storica e culturale, custodiscono infatti tre perle dell’architettura, dell’arte e della spiritualità bizantina come la Cattolica, San Giovanni il vecchio e l ’eremo di Monte Stella. Un patrimonio storico-artistico di valenza internazionale per il prezioso corpus insito nella pittura monumentale bizantina e per il suo determinante ruolo nella spiritualità, nella pietà popolare e nella storia dell’arte.

A tutto ciò si aggiungono i valori, le tradizioni, e la cultura di tre realtà, che oltre a richiamare migliaia di visitatori ogni anno, rappresentano il punto di partenza per riflettere sulle possibili opportunità in termini di coesione e sviluppo del territorio. Dialogo e confronto, quindi, per costruire il futuro partendo dal passato anche attraverso l’ecumenismo e il dialogo interreligioso. A dare l’abbrivio ai lavori, a partire dalle ore 16,30, sarà il presidente del Gal Terre Locridee Francesco Macrì cui seguiranno gli interventi dei sindaci di Stilo, Pazzano e Bivongi, del Vescovo S.E. Francesco Oliva e di quello della chiesa ortodossa Rumena, S.E. Atanasie di Bogdania, Vescovo vicario della Diocesi Ortodossa Romena d’Italia. Le relazioni inerenti il territorio saranno trattate da Enzo Minervino, presidente Pro Loco di Stilo, e da Carmine Lupia, referente del progetto regionale “Cammino Basiliano”. Tra i politici è prevista la presenza del consigliere regionale Giacomo Crinò mentre le conclusioni saranno affidate all’assessore regionale al lavoro Giovanni Calabrese. Nel corso del convegno presentazione della mostra documentaria su architettura, arte e spiritualità bizantina nella Vallata dello Stilaro a cura di Giorgio Metastasio.