Successo per la prima edizione di “Mìscita: scopri gli arti emergenti” negli spazi di ‘Locri On Ice’

L’Associazione Let’s Ca – Andiamo in Calabria è felice del successo ottenuto con la prima edizione di “Mìscita: scopri gli arti emergenti”. La serata si è svolta lunedì 2 gennaio 2023 negli spazi di Locri On Ice.

L’idea del nome gioca col nostro dialetto per spingere le persone a guardarsi intorno e frugare nel vasto mondo musicale dando spazio a talenti locali. L’iniziativa nasce dal dialogo con gli stessi artisti spinti dall’esigenza di esprimere la loro arte e farsi conoscere, poiché i luoghi dedicati alla musica sono spesso di difficile accesso per gli emergenti.

Le organizzatrici hanno introdotto la serata sottolineando che per una giovane associazione come Let’s Ca, si trattava di una sfida: “Speriamo di porci in maniera pioneristica con l’auspicio che un luogo così variegato dal punto di vista dell’utenza possa attrarre un pubblico giovane e completamente diverso”. L’iniziativa è nata con il proposito di unire realtà apparentemente divergenti, mescolando un luogo frequentato in maniera massiccia con un contesto musicale più di nicchia.

Sul palco sono saliti nuovi talenti, musicisti e interpreti che si occupano di generi diversi.

Volendo andare in profondità, l’intento della serata è anche stato riflettere sulla situazione musicale e culturale in senso lato, offrendo un’alternativa difficilmente visibile nelle piazze della Locride.

A supportare l’approfondimento dei percorsi musicali dei ragazzi, è stata creata una piccola bacheca con le loro descrizioni e un QR code che rimanda ai singoli progetti degli artisti.

All’organizzazione hanno contribuito attraverso uno sponsor La Diano Viaggi e La Reverse pole&aerial studio.

Gli artisti che si sono esibiti sono stati:

Nephilim, Bassoprofilo, ZEST, ABOV, Fryg, Iris, Piccola Canaglia, Libero J., Corosmi &Br1.

Ringraziando nuovamente tutte e tutti coloro che ci hanno sostenuto