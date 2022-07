Reggio, si avvicina la Fashion Week: ecco il programma del 4 agosto

Reggio Calabria si prepara ad essere il cuore pulsante del fashion nazionale ed internazionale. Shooting, red carpet, sfilate, Golden Muse Award, riconoscimenti: è tutto pronto per la Preview dell’International Fashion Week, organizzata dalla Camera Nazionale Giovani Fashion Designer in collaborazione con l’associazione APS Fierce Woman. La modainfatti, sarà la protagonista indiscussa dell’evento che si svolgerà giovedì, 4 agosto, presso il Net1.

“Verrà presentata– afferma la presidente della CNGFD Alessandra Giulivo – la Preview dell’International Fashion Week in attesa della 5ª edizione in programma il prossimo anno. Si tratta di un appuntamento unico nel suo genere che è molto atteso non solo in Calabria bensì in tutta Italia. Reggio Calabria accoglierà l’arte, lo stile, l’eleganza, la creatività e la bellezza: i mille volti della moda. La Preview sarà incentrata e dedicata soprattutto alle eccellenze della nostra Regione. Ringrazio pertanto la presidente dell’APS Fierce Woman, Laura Pizzimenti, i membri dell’associazione e tutti coloro che continuano a credere in noi perché se oggi siamo qui, a presentare questo prestigioso evento, è grazie alla sinergia che si venuta a creare con tutte le risorse umane e i professionisti coinvolti. Una rete imponente, conclude la presidente Giulivo, che permette di realizzare appuntamenti dall’alto profilo qualitativo e che soprattutto mettono in risalto la nostra città metropolitana”.

“Dopo diversi anni di collaborazione nella realizzazione degli eventi collaterali e serali all’interno dell’International Fashion Week, – aggiunge la presidente dell’APS Fierce Woman Laura Pizzimenti – sono veramente orgogliosa di poter contribuire attivamente all’organizzazione della Preview dell’International Fashion Week. Alla presidente Giulivo mi lega profonda stima personale e professionale e sono onorata di averla, come Fierce Woman, all’interno della mia associazione; associazione che da sempre abbraccia il sociale ma, sposa anche la cultura in tutte le sue sfaccettature. Ringrazio naturalmente le Fierce Woman del direttivo e dell’associazione, i partener, gli sponsor e tutto il grande team della Preview”.

In passerella si potrà ammirare l’eccellenza nazionale del made in Italy e Noemi Azzurra Neto Dell’Acqua che presenterà un’anteprima della ‘Giulia Collection 2023’ di abiti da sposa. ‘Il segreto dell’alba’ invece è il titolo che racchiude il mood della capsule di abiti da cerimonia, rigorosamente made in Italy, di Mariateresa Furfaro firmati ‘FeMme’. Si uniscono alla grande famiglia della Camera Nazionale Giovani Fashion Designer “Color In Motion” Laura De Stefano che, per la prima volta in esclusiva, presenterà la sua collezione personale, Sebino Bellini Gioielli che proporrà la nuova linea ‘Fiorella’ del brand “Identity” di cui è esclusivista, ed ‘Ottica Gianni Attisano’ che invece presenterà, oltre a rinomati brand del lusso, alcuni pezzi esclusivi della collezione ‘EliAtt72’ firmata da Elisabetta Attisano.

Troveranno spazio anche le collezioni di tre promettenti fashion designer: Giada Rinaldi, Alberto Crupi e Giorgia Taverna che già hanno catturato l’attenzione del fashion system. Ad arricchire l’evento ci sarà l’ambito “Golden Muse Award”. Si tratta del prestigioso premio assegnato ad illustre personalità che per alti meriti si sono contraddistinte nel mondo della moda, dell’arte e della cultura a livello nazionale ed internazionale.

Durante la serata verrà conferito, con grande orgoglio, al Lanificio Leo la più antica fabbrica tessile della Calabria, fondata nel 1873. Si tratta infatti, un brand a vocazione internazionale ed è uno degli esempi più significativi di azienda-museo del nostro paese. Ospite d’eccezione, l’eccellenza internazionale del made in Italy Lilli Spina che festeggia i sui 30 anni di attività e di presenza, con le sue affermate collezioni, in diversi Paesi del mondo.

Ecco il programma della serata:

Ore 18:00, Shooting Fotografici per Artfabrique a cura dell’artista Stefania Sammarro, Ania Lilith Gallery

Ore 20:00, Red Carpet – Interviste e Foto per la stampa

Ore 20:30, Orario di inizio della Preview dell’IFW

Make-up Artist ufficiale della Preview dell’International Fashion Week è Francesco Cogliandro mentre ‘Sesto senso i parrucchieri’ di Gianni Scopelliti è il team hairstylist: questi grandi professionisti cureranno l’immagine delle modelle.

Nel team della Preview dell’International Fashion Week fanno parte, oltre ai direttori artistici Alessandra Giulivo e Laura Pizzimenti, Dario Caminiti al backstage, il catwalk photographer Alfredo Muscatello e per il backstage la fotografa Stefania Samarro. L’allestimento sarà invece, curato dalla flore design Ilaria Epifanio e dall’ ‘Oasi del Fiore, i social media da Paola Redi, il dj set da Luigi Regolo, le idee e la grafica da ‘Bisestyle’, l’ufficio stampa da Angela Panzera. Inviata della Preview Flavia Zoccali. Le riprese e il montaggio, sia del red carpet che delle sfilate, saranno realizzati dalla ‘Videoediting Gdg’ e il service da ‘Visual Show’.