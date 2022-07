Il 14 luglio evento culturale del Club Rotary Reggio Calabria per parlare di “Sport e Legalità”

“Il Club Rotary Reggio Calabria Sud Parallelo 38 organizza Giovedì 14 Luglio p.v. alle ore

20,00 presso il suggestivo terrazzo del Castello Aragonese un evento culturale e sportivo per parlare di “Sport e legalità”. Lo comunica in una nota il Presidente Club Rotary Reggio Sud Parallelo 38 Giuseppe Petralia.

“L’evento – prosegue la nota – è stato patrocinato dal Comune di Reggio Calabria Assessorato alla Cultura in collaborazione con il CONI Calabria e con la partecipazione dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri).

Porteranno il saluto l’ing. Giuseppe Petralia Presidente del Rotary Reggio Calabria Sud

Parallelo 38, il Sindaco f.f. del comune di Reggio Calabria dott. Paolo Brunetti, mentre i relatori della manifestazione saranno il Dott. Bruno Megale Questore di Reggio Calabria, l’Avv. Maurizio Condipodero Presidente CONI Calabria, il prof. Francesco Milardi Vice Responsabile della Commissione Osservatori nazionali Professionisti AIA e il dott. Stefano Archinà Componente Comitato nazionale AIA. Modererà la manifestazione Giusva Branca.

Sarà un’occasione importante, – conclude il presidente – non solo per la missione sportiva ed educativa che tale evento potrà dare, ma anche per poter festeggiare e premiare due giovani concittadini Francesco Cosso e Gaetano Massara che con grande orgoglio e grazie alla loro tenacia, preparazione atletica e bravura hanno coronato il grande sogno di arbitrare nella massima serie di un campionato nazionale di calcio”.