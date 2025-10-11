Firmato il Progetto di Accordo di Gemellaggio tra la Città di Crotone e la Città di Andravida – Kyllini (Grecia)

È stato firmato in Grecia il Progetto di Accordo di Gemellaggio tra la Città di Crotone e la Città di Andravida – Kyllini (Grecia).

L’intesa, sottoscritta a Crotone dal sindaco Vincenzo Voce e controfirmato in Grecia dal sindaco di Andravida – Kyllini, Lentzas Ioannis, rappresenta la volontà condivisa di avviare un percorso di amicizia e collaborazione tra le due municipalità, fondato su valori comuni e una visione condivisa di sviluppo sostenibile, inclusivo e culturale.

Il progetto di gemellaggio prevede ambiti specifici di cooperazione nei seguenti settori: Cooperazione decentralizzata, Cultura e valorizzazione del patrimonio culturale, Identità, tradizioni e radici comuni, Turismo e sport, Protezione ambientale, Politiche Sociali, Collaborazione con il tessuto Associativo, Sviluppo economico

Le modalità operative e le forme di collaborazione verranno definite in un successivo accordo ufficiale, che sarà elaborato congiuntamente e nel rispetto delle normative vigenti in Italia e in Grecia.

A rappresentare il Comune di Crotone in occasione della firma in Grecia, gli assessori Giovanna Lamanna (Turismo) e Filly Pollinzi (Politiche Sociali), che hanno espresso grande soddisfazione per il significativo passo compiuto verso una più ampia cooperazione internazionale.

“Questo gemellaggio nasce da una storia condivisa e da una visione futura comune. È un’opportunità concreta per rafforzare il legame tra le nostre comunità e valorizzare il nostro patrimonio culturale, sociale ed economico” – ha dichiarato l’assessore Giovanna Lamanna.

“Siamo convinti che, attraverso questo percorso, potremo attivare iniziative condivise a favore della coesione sociale e del benessere delle persone, in particolare nei settori dell’inclusione e della cooperazione sociale” – ha aggiunto l’assessore Filly Pollinzi.

Il gemellaggio tra Crotone e si inserisce nell’ambito del progetto promosso dalla Camera di Commercio Italo – Ellenica rappresentata da Fabio Piscuneri, che ha fatto parte della delegazione italiana, che coinvolge le città di Pyrgos, Andravida – Kyllini e Olimpia e per la Calabria Crotone, Cirò Marina e Squillace.