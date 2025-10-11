“Ci sedemmo dalla parte del torto, visto che tutti gli altri posti erano occupati” - Bertolt Brecht
HomeAgoràAgorà CrotoneFirmato il Progetto di Accordo di Gemellaggio tra la Città di Crotone...
AgoràAgorà CrotoneMondo

Firmato il Progetto di Accordo di Gemellaggio tra la Città di Crotone e la Città di Andravida – Kyllini (Grecia)

È stato firmato in Grecia il Progetto di Accordo di Gemellaggio tra la Città di Crotone e la Città di Andravida – Kyllini (Grecia).
L’intesa, sottoscritta a Crotone dal sindaco Vincenzo Voce e controfirmato in Grecia dal sindaco di Andravida – Kyllini, Lentzas Ioannis, rappresenta la volontà condivisa di avviare un percorso di amicizia e collaborazione tra le due municipalità, fondato su valori comuni e una visione condivisa di sviluppo sostenibile, inclusivo e culturale.
Il progetto di gemellaggio prevede ambiti specifici di cooperazione nei seguenti settori: Cooperazione decentralizzata, Cultura e valorizzazione del patrimonio culturale, Identità, tradizioni e radici comuni, Turismo e sport, Protezione ambientale, Politiche Sociali, Collaborazione con il tessuto Associativo, Sviluppo economico
Le modalità operative e le forme di collaborazione verranno definite in un successivo accordo ufficiale, che sarà elaborato congiuntamente e nel rispetto delle normative vigenti in Italia e in Grecia.
A rappresentare il Comune di Crotone in occasione della firma in Grecia, gli assessori Giovanna Lamanna (Turismo) e Filly Pollinzi (Politiche Sociali), che hanno espresso grande soddisfazione per il significativo passo compiuto verso una più ampia cooperazione internazionale.
“Questo gemellaggio nasce da una storia condivisa e da una visione futura comune. È un’opportunità concreta per rafforzare il legame tra le nostre comunità e valorizzare il nostro patrimonio culturale, sociale ed economico” – ha dichiarato l’assessore Giovanna Lamanna.
“Siamo convinti che, attraverso questo percorso, potremo attivare iniziative condivise a favore della coesione sociale e del benessere delle persone, in particolare nei settori dell’inclusione e della cooperazione sociale” – ha aggiunto l’assessore Filly Pollinzi.
Il gemellaggio tra Crotone e si inserisce nell’ambito del progetto promosso dalla Camera di Commercio Italo – Ellenica rappresentata da Fabio Piscuneri, che ha fatto parte della delegazione italiana, che coinvolge le città di Pyrgos, Andravida – Kyllini e Olimpia e per la Calabria Crotone, Cirò Marina e Squillace.

Articolo PrecedenteProgetto Erasmus Plus per l’I.C. Perri-Pitagora-Don Milani: a Bruxelles e Galway una rappresentanza dell’istituto comprensivo lametino
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Al Circolo Arci Samarcanda di Reggio Calabria il Grande Ritorno della Milonga Pomeridiana “La Prohibida”

Alla Scuola “Fava – Garofalo” di Reggio Calabria il solenne giuramento del 144° Corso Allievi Carabinieri, il sindaco Falcomatà: “Auguri ai nuovi Carabinieri per...

I finalisti del “Premio Cosmos” e “Cosmos studenti” si presentano nell’Aula Magna Quistelli dell’Università Mediterranea

Catanzaro, Bruno: “Con l’Arci per storia, identità e amicizia. Questa è la mia prima uscita da consigliere regionale, e non poteva che essere qui”

Reggio Calabria: l’attore Cavallaro pronto ad aprire la nuova stagione dell’Officina dell’Arte

Danza e impegno sociale: al Festival d’Autunno ovazione per il debutto di “To My Skin” a difesa del pianeta

Restituiti 80.000 euro per la Vita Indipendente, ADDA: “Vergognosa indifferenza dei sindaci dell’Ambito di Locri verso le persone con disabilità”

Cosenza, a Succurro il riconoscimento “Gran Galà dello Sport-Premio Nike” per l’impegno nel radicamento dello sport come volano di sviluppo e strumento pedagogico

Poste Italiane: martedì l’emissione del francobollo dedicato all’azienda orafa “G.B. Spadafora” di San Giovanni in Fiore (CS)

Parte all’Unical il Master in Infermieristica di Famiglia e di Comunità

Istituto di Yoga La Nuova Era: da 31 anni diffonde l’arte dello yoga in terra di Calabria

11 ottobre Giornata Mondiale delle Bambine: dare voce a chi troppo spesso non ne ha

Reggio Calabria, “Domenica di prevenzione attiva”: screening gratuiti per la salute vascolare e respiratoria

Un nuovo souvenir ufficiale celebra i Bronzi di Riace e il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

A Reggio Calabria “Onda Orange: la città dei beni comuni”

La città sognata a Reggio: debutta “DiStretto d’Emozioni”

Inaugurata a Donnici (CS) la 43ma edizione della Sagra dell’uva e del vino

Reggio Calabria, il 15 ottobre al Museo Archeologico Nazionale “Tommaso Campanella: analisi del pensiero di un intellettuale ‘scomodo ed autonomo’ e attuale”

Giusy Versace applaude l’arrivo finale di Obiettivo Tricolore a Trento

Violazione della misura di prevenzione: arrestato sorvegliato speciale nel Reggino

Catanzaro, lunedì inaugurazione del centro polivalente a Sant’Elia. Scarpino: “Si raccolgono i frutti dell’impegno e dell’attenzione per il quartiere”

Mongrassano nella rete nazionale del Polo Digitale PA: presto anche Longobardi, Caccuri, Firmo, Tarsia e Santa Sofia d’Epiro

Dal 13 ottobre attivo a Cassano all’Ionio l’elisoccorso notturno

“Restanza artigiana”: la Calabria protagonista alla Convention nazionale dei Giovani Imprenditori di Confartigianato

Reggio: il 25 ottobre incontro dedicato alla figura di Tommaso Campanella

A Catanzaro debutta “Cleopatra”, l’opera che riscrive la storia con linguaggi senza tempo

Cittanova: eseguita l’ordinanza del divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo ritenuto responsabile di maltrattamenti ai danni della compagna convivente

Debutto esterno per la Pallavolo Rossano ASD: al via la nuova stagione di Serie C Femminile

Amaco Cosenza: nuovo orario servizio invernale 2025/2026

A Catanzaro debutta “Cleopatra”, l’opera che riscrive la storia con linguaggi senza tempo

Il maestro coreografo Gino Labate attualmente a Reggio Calabria

Reggio Calabria: rare copie della Madonna della Consolazione in mostra al Museo Diocesano fino al 22 novembre

Tarsia, dalle riserve naturali all’economia del futuro. Ameruso: “Il nostro ecosistema può generare ricchezza per il nostro territorio”

Progetto Erasmus Plus per l’I.C. Perri-Pitagora-Don Milani: a Bruxelles e Galway una rappresentanza dell’istituto comprensivo lametino

Ad Acri 513 voti di opinione per Pasqualina Straface. Comitato soddisfatto: “Consigliere da sempre vicino a comunità”

Cosenza, il grido di protesta del sindaco Caruso: “Situazione di estrema criticità al Pronto Soccorso. Chiedo aiuto ai miei colleghi per garantire il diritto...

Calabria, imprese sempre più globali. Pan Neto porta innovazione e competenza nel cantiere della nuova metropolitana di Catanzaro

Cosenza, consegnati 7 pulsossimetri al reparto di pediatria dell’Annunziata

Università e Intelligenza Artificiale: l’Unical guida il dibattito su etica, didattica e innovazione

Il sindaco Russo: “Il Codex unisce la Calabria. Costruiamo insieme la narrazione dei nostri patrimoni”

Il 13 ottobre al via la Borsa internazionale del turismo culturale e Mirabilia Food&Drink

Didattica ambientale a cielo aperto: scuola e natura nel Parco Nazionale dell’Aspromonte

Mazza: “Il Codex è patrimonio di tutta la Calabria. Caloveto pronta a fare la sua parte per valorizzarlo”

Pietrapaola saluta Don Luigi e Don Gino e accoglie Don Raffaele: “Un cammino di fede che continua nella gratitudine e nella speranza”

Autunno di Sapori a Laino Borgo: tra tradizioni contadine, musica popolare e gemme del bosco

Il Teatro Rendano diventa Polo Culturale Espanso: presentati la Stagione 2025 e il progetto triennale di sviluppo

Due stagioni, un solo palco: il Teatro Primo di Villa San Giovanni accende i riflettori su grandi e piccoli

Catanzaro, lunedì l’inaugurazione del Centro polivalente dedicato allo sport e ai giochi inclusivi

Cosenza, Telesiani giudici della Gen-Z in una gara tra Musica e Impegno Civile

Incendio a Villaggio Europa, l’amministrazione comunale di Rende: “Fare luce sull’accaduto”

Reggio, consegnati i Certificati Cambridge all’IC Radice-Alighieri Catona

Volley, Chiara Scacchetti guida la Callipo: “Essere capitano è un onore e una responsabilità”

Gambarie d’Aspromonte celebra la 34ª Sagra dei Funghi

Tentata estorsione nel cantiere della chiesa, la solidarietà dell’amministrazione comunale: “Caulonia non si piega alla prepotenza”

Dierre Basket, voglia di continuità: sabato 11 ottobre trasferta a San Filippo del Mela

Regionali, il circolo ‘V. Gangale’: “FDI cresce al 18% a Castrovillari, premiato lavoro sul territorio. Ora le amministrative”

Occhiuto bis, Santoianni (FI): “Una vittoria che appartiene a chi ama la Calabria e non si arrende”

Ingegneria e innovazione tecnologica: successo per il primo Corso di perfezionamento in Maintenance Management dell’Università Magna Graecia di Catanzaro

“Tutti in un atto”, la Scuola di Teatro ‘Enzo Corea’ apre i festeggiamenti per i 40 anni di attività con uno spettacolo al Comunale...

Reggio, a Piazza Italia apre il villaggio Cosmos

Arteria zona Pontevecchio a Gioia Tauro, le precisazioni della Città Metropolitana: “No a strumentalizzazioni. Impegno dell’Ente inconfutabile”

Giochi da tavolo in formato digitale: come sono stati adattati online – opinione degli esperti di Millioner casino

Nazione Futura: “Restaurare tomba San Francesco di Paola in Francia”

Nasce “AGARTHA. Sguardi dalla Terra di Mezzo”, la nuova rivista digitale a cura dell’associazione culturale “AGARTHA”

Catanzaro: Cavatore oggetto di indagine in seguito alla colorazione assunta dalla base in pietra

Pallanuoto A1 femminile: la Smile Cosenza in trasferta a Civitavecchia per la seconda giornata di campionato

DrMn Calabria, ricca offerta culturale per la Giornata nazionale delle Famiglie al Museo

Rifondazione: “Domenica il segretario nazionale Acerbo a Polistena”

Il “Premio Cosmos e Cosmos studenti” entra nel vivo: al via al Planetario i seminari dell’incontro scientifico internazionale della Città Metropolitana

Assemblea nazionale Legacoop Produzione e Servizi in Calabria: “Dal Sud un messaggio forte al Paese: basta interventi spot, servono politiche industriali e del lavoro...

Regionali, Campana (AVS): “Dato negativo, ma in poco tempo non si poteva fare di più”

Rimini: al TTG presentato il progetto “Feel Aspromonte – Si sente, si vive, si racconta”

Crotone: provvedimenti viabilità cittadina

Parte il 16 ottobre la mensa scolastica negli istituti comprensivi di Catanzaro. L’assessore Belcaro: “Conclusi adempimenti legati al nuovo aggiudicatario, investimento importante dell’amministrazione per...

Il Camper dell’Ascolto a Reggio Calabria: all’iniziativa presente il consigliere Cardia che si congratula per Fare X Bene e Oltre

Città del Sole arriva in Calabria: il negozio del gioco creativo apre a Reggio Calabria

“Perhaps not everyone knows that Italy owes the origin of its name to Calabria”: in inglese spot regionale sui MID inizia a raccontare al...

San Giovanni in Fiore: inaugurate le sette nuove isole ecologiche, una anche a Lorica. La sindaca Succurro, appena eletta in Consiglio regionale: “Sono sempre...

Reggio Calabria ospiterà le Finali di Eurocup 2 di Basket in Carrozzina 2026

Unioncamere Calabria promuove la partecipazione al Brokerage Event@ISM2025 International Conference dal 12 al 14 novembre a Malta

Maltrattamenti in famiglia: arrestato 50enne a Locri

Il grande teatro parte dal Sud: AMA Calabria inaugura la stagione con “Macbeth”. A Lamezia Terme e Catanzaro due appuntamenti imperdibili

Rende 2024: “Preoccupati per incendio ma area urbana vive di cacicchi”

Catanzaro, Costanzo: “Plauso al dottor Romano per partecipazione a ‘Healthcare Innovation Summit 2025′”

Stagione agonistica FISI 2025/2026, i fondisti del Cal in partenza per il Criterium Interappenninico

Prof. Veronese: “Trump costruttore di pace, l’Albanese simbolo dell’ipocrisia ONU”

Loizzo: “Comuni pensino al decoro urbano. Le città sono sporche”

Cadavere indiano trovato in un lenzuolo nel centro di Gioiosa Ionica: indagati due connazionali

Catanzaro: “Alice nel Paese delle Meraviglie” apre la nuova stagione Teatro Kids del Comunale

FenealUil Calabria: “La sicurezza nei cantieri non è un optional, ma un diritto da tutelare ogni giorno”

L’INPS presenta il rendiconto sociale Calabria 2024: numeri, impatto e scelte per il territorio

Gallo (Destra in movimento): “Comuni organizzino manutenzioni senza privilegi”

La Riviera dei Cedri si racconta come destinazione sostenibile per il turismo scolastico

L’incontro “Mob in Med!” sulla mobilità giovanile nel mediterraneo: a Reggio Calabria dall’1 al 4 ottobre

Alla Valle del Corace la 75^esima giornata vittime sul lavoro ANMIL

Catanzaro, Riccio: “Via Giuseppe Rito e via Papa Giovanni XXIII allarme allagamenti”

Cardiochirurgia “Dulbecco” di Catanzaro e Tecnologie avanzate: avviato programma “mini-circolazione extracorporea” unico in tutto il sud-Italia

Automobile Club di Reggio Calabria: nuovi orari di apertura al pubblico degli uffici

Comune e Festival d’Autunno, sinergia tra cultura e territorio: con il biglietto del teatro sconti e menù dedicati nei locali del centro. Dichiarazione dell’assessora...

Il Gioco, l’Ascolto, il Clown: all’Ex Convento di Belmonte Calabro restituzione finale del seminario per condividere una particolare visione della figura artistica del clown

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook