Saracena al Festival della Legalità: gli studenti incontrano la Guardia di Finanza

La legalità si costruisce prima di tutto nelle scuole, attraverso l’educazione civica, la conoscenza delle istituzioni e il confronto diretto con chi ogni giorno difende lo Stato. È con questo spirito che anche Saracena ha preso parte, per il secondo anno consecutivo, al Festival della Legalità – Contro le mafie, promosso dal Comune di Castrovillari e dedicato alla diffusione dei valori della giustizia, della partecipazione e del rispetto delle regole tra le giovani generazioni.

GLI STUDENTI DEL COMPRENSIVO INCONTRANO LA GUARDIA DI FINANZA

È quanto sottolinea il Vicesindaco Biagio Diana commentando la partecipazione degli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Morano-Saracena, coinvolti nel progetto educativo che mette al centro il dialogo tra scuola e istituzioni e ringraziando il Sindaco di Castrovillari Domenico Lo Polito e all’Assessore Ernesto Bello per aver coinvolto l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Renzo Russo e la scuola in questo importante evento. Nel corso dell’iniziativa gli studenti hanno incontrato i rappresentanti della Guardia di Finanza, con la presenza del Capitano Arianna Buffone e del Maresciallo Aiutante Rosaria Vigna, protagonisti di un confronto diretto con i ragazzi sulle attività e sulle competenze del Corpo.

DIANA: LEGALITÀ, SICUREZZA E DIFESA DELLA COMUNITÀ PRIORITÀ IRRINUNCIABILI

L’incontro ha offerto agli studenti l’occasione per conoscere da vicino il lavoro quotidiano delle Fiamme Gialle: dalla lotta al traffico di stupefacenti al contrasto del denaro falso, dalle attività di controllo economico-finanziario agli interventi di soccorso alpino in ambienti montani complessi. Un momento di educazione civica concreta – precisa il Vicesindaco che ha partecipato all’evento – che ha permesso ai ragazzi di comprendere meglio il ruolo delle istituzioni nella difesa della legalità e della sicurezza collettiva.

IL VICESINDACO: DIRE NO ALLA SUBCULTURA CRIMINALE. SEMPRE!

Iniziative come questa – aggiunge – sono fondamentali perché aiutano le nuove generazioni a riconoscere il valore delle regole e delle istituzioni. La legalità non è uno slogan ma una cultura che va coltivata giorno dopo giorno, soprattutto tra i più giovani, per dire con forza no a ogni forma di criminalità organizzata e alla subcultura che spesso cerca di legittimarla.

IL 23 MAGGIO IL CORTEO DELLA LEGALITÀ RICORDANDO LA STRAGE DI CAPACI

Il percorso educativo proseguirà con la partecipazione di Saracena alla giornata conclusiva del Festival, prevista per il 23 maggio, anniversario della strage di Capaci. In quella data gli studenti prenderanno parte al tradizionale Corteo della Legalità, che ogni anno attraversa la città di Castrovillari coinvolgendo centinaia di ragazzi delle scuole del territorio in un grande momento collettivo di memoria, partecipazione e speranza. È proprio partendo dai giovani – conclude Biagio Diana – che possiamo costruire una comunità più consapevole, più libera e più forte nel difendere i valori della giustizia e della convivenza civile.