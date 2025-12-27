Corigliano-Rossano, torna l’attesissima “Tombola in Rossanese”: l’ottava edizione tra gioco, dialetto e cultura popolare

Promuovere, difendere e valorizzare la consapevolezza identitaria e il senso di appartenenza al territorio, anche attraverso il canale del gioco e della leggerezza. Questa è l’idea alla base della “Tombola in Rossanese“, uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio, promosso da Rossano Purpurea Young, che quest’anno raggiunge l’ottava edizione.

L’evento si terrà venerdì 2 gennaio 2026, a partire dalle ore 16.30, presso il Monkey Restaurant, in via Enrico Fermi 28, area urbana di Rossano. Un pomeriggio all’insegna della tradizione e del divertimento, pensato per coinvolgere grandi e piccoli e brindare insieme al nuovo anno. A rendere ancora più speciale l’atmosfera sarà la partecipazione di Valery, che accompagnerà l’iniziativa con momenti musicali.

La Tombola, proposta in chiave dialettale rossanese, prevede premi e simboli della tradizione locale, confermandosi un’occasione di socialità e valorizzazione dell’identità culturale del territorio. Così al numero 12 troveremo “I scoratèdd’” (un tipico dolce fritto di buon augurio); al 22 ci imbatteremo nella “A fressùra” (la padella) e al numero 25 troveremo “U bbomminedd‘” (Gesù bambino). Questa speciale edizione del tradizionale gioco, è resa possibile solo grazie alla consulenza, esperta e generosa, della socia prof.ssa Annarosa Sacco, storica docente di latino e greco del Liceo classico San Nilo, oggi in quiescenza, dotata, tra l’altro, di un’approfondita consapevolezza del vernacolo, delle sue etimologie, delle sue sfaccettature e di usi, modi e proverbi ad esso collegati.

«La lingua, si sa, è un codice prezioso per raccontare ciò che eravamo e in parte ancora siamo, ciò che crediamo, il pensiero comune, le paure e le speranze del popolo. E ogni gioco, nella cultura antropologica, ha in sé anche un valore scaramantico e propiziatorio» ci spiega.

I ragazzi d’Associazione Rossano Purpurea invitano tutta la cittadinanza a partecipare per condividere un momento di festa, allegria e comunità, nel segno delle tradizioni.