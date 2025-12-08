San Giorgio Albanese: una destinazione anche per il Natale

Il Natale si illumina un’identità nel segno di Mbuzati Emoziona – Destinazione Arbëria, il brand culturale che sta ripensando la narrazione del borgo attraverso gusto, storia e creatività, che prende vita nel programma natalizio 2025. Un itinerario unico che dallo scorso sabato 6 e fino al prossimo venerdì 26 dicembre intreccerà tradizioni, musica, laboratori, arte e degustazioni.

UN CARNET DI INIZIATIVE PENSATE PER RIUNIRE LE FAMIGLIE

Un carnet ricchissimo di iniziative intrecciate nella trama culturale che unisce il borgo, la comunità, le famiglie, i visitatori e l’intero territorio arbëresh, confermando la mission istituzionale dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Gianni Gabriele: fare del Natale un capitolo del viaggio emozionale di Mbuzati, dove il gusto diventa strumento di identità e di destinazione.

UN PROGRAMMA COSTRUITO IN SINERGIA CON IL TERRITORIO

Il programma è realizzato dal Comune con il sostegno del POC 2014/2020 – Sostegno e Promozione Turistica e Culturale 2025, coordinato in tutte le sue fasi da Roka Produzioni guidata da Roberto Cannizzaro che ne cura la direzione artistica, con la comunicazione della Lenin Montesanto Comunicazione e Lobbying, in collaborazione con LiberaMente, Accademia Musicale Harmonia – Corigliano Rossano, Parrocchia San Giorgio Megalomartire, Associazione Mammasicure, Associazione Bambini Felici, Istituto Comprensivo Rossano 2, oltre alle realtà artigianali ed enogastronomiche del territorio.

DAL 6 AL 14 DICEMBRE IL BORGO SI FA VILLAGGIO DEL GUSTO

Nel Piazzale della Chiesa di San Giorgio Megalomartire, ogni pomeriggio dalle ore 15, il borgo accoglierà i Mercatini di Natale. Dagli stand gastronomici, con prodotti tipici, miele, conserve, dolci tradizionali, vini, per finire all’artigianato locale e alla bigiotteria creativa; dai laboratori per bambini e famiglie alle degustazioni tematiche passando per gli spettacoli musicali e ai momenti comunitari. Insomma, un villaggio che racconta il territorio attraverso le sue mani, le sue ricette, la sua memoria.

DA OGGI UNA SETTIMANA DI SAPORI E SENSO DI COMUNITÀ

Il programma entra nel vivo oggi (lunedì 8) con la tradizionale Processione dell’Immacolata, dando ufficialmente inizio al cammino comunitario del Natale sangiorgese. Domani (martedì 9), poi, il Villaggio dei Mercatini si animerà a partire dalle 18 con il profumo caldo delle caldarroste. Mercoledì 10 il viaggio sensoriale proseguirà con un piatto identitario: alle ore 18 sarà proposta la degustazione delle mezze pipe con ceci e baccalà, preparate dal Ristorante Fermento. Si proseguirà, quindi, giovedì 11, ancora la cucina popolare a scandire il programma: alle 18 attesa la degustazione del cuoppo di baccalà, sempre a cura del Ristorante Fermento. Venerdì 12 spazio al panettone con la cioccolata calda, proposta dal Caffè Ariston.

SABATO 13 PROTAGONISTI I SAPORI DEGLI STUDENTI DEL MAJORANA

Sabato 13, la mattina si aprirà alle 10.30 con un laboratorio dedicato ai dolci tradizionali arbëreshë, realizzato con la partecipazione dell’IIS Majorana di Corigliano-Rossano, che porterà competenze, giovani energie e un legame profondo con la cultura gastronomica del territorio. Nel pomeriggio, alle 18, la magia si farà gioco e sorpresa grazie al Bubble Show e all’animazione per bambini curata da Maria Cristina Luzzi: bolle di sapone, baby dance e mascotte coloreranno il villaggio di entusiasmo e spensieratezza.

LA FESTA DI SANTA LUCIA PER IL GRAN FINALE DEI MERCATINI DI NATALE

Il programma settimanale si concluderà domenica 14 dicembre, giornata particolarmente sentita dalla comunità sangiorgese. Alle ore 16 la Processione di Santa Lucia rinnova un rito carico di fede e appartenenza. La serata, invece, sarà animata alle ore 19 dagli organetti e dalle fisarmoniche itineranti, accompagnati dalle esibizioni canore dell’Accademia Musicale Harmonia di Corigliano-Rossano, che attraverseranno il villaggio regalando atmosfera, memoria e sonorità che appartengono da sempre all’Arbëria. L’Amministrazione ricorda inoltre che le adesioni per espositori e operatori sono ancora aperte: per informazioni è possibile contattare lo 0983 86396.

22, 23 E 26 DICEMBRE / NATALE DI COMUNITÀ: TRADIZIONE, MUSICA, IDENTITÀ

Una sezione speciale del programma è dedicata alla dimensione sociale e culturale del Natale sangiorgese. Lunedì 22 dicembre – Vivi il Natale con la Recita dei bambini, il coro dell’Oratorio e gli auguri istituzionali che saranno accompagnati dal buffet di dolci e dalle foto con Babbo Natale e dalle musiche tradizionali con gli Zampognari della Valle del Crati. Poi martedì 23, il Caffè Letterario con la presentazione del volume Kenikë të Shenjta – Canti Sacri Paraliturgici, un patrimonio musicale che appartiene alle comunità arbëreshe di San Giorgio e Plataci. Infine, venerdì 26 dicembre il Concerto della Banda del Santo Patrono per un grande momento comunitario che chiude il ciclo natalizio nel segno della tradizione.

DA MBUZATI AI PERCORSI DEL GUSTO: IL NATALE DIVENTA RACCONTO IDENTITARIO

La strada è tracciata da tempo: dalla Festa del Percoco DE.CO., che quest’estate ha acceso i riflettori sulla frutta simbolo del borgo, fino alla celebrazione dell’olio con Oro Verde Festival, passando per le iniziative dedicate al vino e ai prodotti della terra. La comunità sta costruendo un racconto coerente e riconoscibile, dove ogni evento è una tessera dello stesso mosaico. E i Mercatini di Natale rappresentano oggi la naturale estensione di quel viaggio, un luogo di sapori e creatività che trasforma il borgo in una piazza esperienziale viva, aperta, emozionante.