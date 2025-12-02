“Credo che non ci sia sogno più bello di un mondo dove il pilastro fondamentale dell'esistenza è la fratellanza, dove i rapporti umani sono basati sulla solidarietà, un mondo in cui siamo tutti d'accordo solla necessità della giustizia sociale e ci comportiamo di conseguenza” - Luis Sepúlveda
Il 6 dicembre a Rende il Premio Nazionale Cultura d’Impresa

Tutto pronto per la XVIII edizione del Premio Nazionale Cultura d’Impresa, in programma per sabato 6 dicembre, alle ore 19:30, al Cineteatro Garden di Rende, e promosso dall’associazione F.C. Academy Awards APS.

Da vent’anni il Premio Cultura d’Impresa punta i fari sulle eccellenze del mondo produttivo e della cultura che la nostra terra è in grado di esprimere.

Nato sull’onda emotiva dell’omicidio del vicepresidente del consiglio regionale, on. Francesco Fortugno, avvenuto nell’ottobre del 2005, il Premio ha tra i suoi obiettivi principali la diffusione della cultura della legalità.

Il tema dell’edizione 2025 “Il Bullismo e il Cyberbullismo”, che verrà trattato attraverso diversi linguaggi espressivi quali arte, moda, danza e giornalismo, con l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere una cultura del rispetto e della legalità.

Questi i premiati della XVIII edizione: Alessandro De Giuseppe, giornalista e coautore insieme a Riccardo Festinese del programma Le Iene – Premio Sezione Comunicazione; Paolo Conticini, attore – Premio Sezione Merito Artistico Cinema, Teatro e Tv; Nicola Paldino, presidente BCC Mediocrati – Premio Sezione Impresa, Credito e Sviluppo; Gaetano Aloisio, stilista internazionale – Premio Sezione Cultura d’Impresa Made in Italy; Vincenzo Rota, Ad Società San Vincenzo Salumi – Premio Cultura d’Impresa 2025; Domenico Forte, Ten. Col. dei Carabinieri, Direttore della Scuola Internazionale per la Prevenzione e Contrasto al Crimine Organizzato (Caserta) – Premio Sezione Legalità.

La serata sarà condotta dal giornalista Piero Cirino, direttore di Acrinews; regia di Luca Achito; direzione artistica e organizzativa di Carlo Franzisi

Il ricco programma prevede anche la filata delle modelle di Alfredo Bruno con abiti dell’Accademia degli Artisti di Cosenza, diretta da Tina Ginese; l’esibizione delle ballerine dell’Accademia Emon Club di Acri, accompagnate dalla maestra Antonella Caiaro, con coreografie di Antonio Giannotta, dedicate al tema del bullismo; la presentazione di una collezione di moda del brand Moire di Michela Silvagni, ispirata al tema della serata; l’esibizione del tenore Stefano Tanzillo, con un cadeau a sorpresa; e la presentazione della rivista Glamour Life, diretta da Gaia Bafaro.

L’iniziativa nasce anche con il sostegno di Unipromos, associazione nazionale presieduta da Domenico Mamone, attiva nella promozione sociale e con iniziative nel sistema scolastico; Fondazione Carical, che dal 2026 collaborerà nella designazione di uno dei premiati; Banca di Credito Cooperativo, promotrice dal prossimo anno del Premio Impresa, con segnalazione di un’impresa cliente meritevole; e del Bv President Hotel Rende.

I premi sono stati realizzati dal maestro orafo Domenico Tordo (Gioielleria Kreusa – Mirto Crosia).

