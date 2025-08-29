Dal 2 al 6 settembre al via la 31esima edizione del Festival delle Serre di Cerisano

Taglia il traguardo la 31esima edizione del Festival delle Serre di Cerisano. Dal 2 al 6 settembre il borgo si tramuterà in una vera e propria costellazione artistica, spaziando dal jazz, al teatro, alla rassegna dedicata a bambini e ragazzi. Una manifestazione che continua a distinguersi per il proprio taglio elegante e raffinato, che raccoglie grandi nomi dello scenario musicale con tribute band e giovani artisti locali, in una contaminazione tra eccellenze nazionali e talenti del territorio. L’attenzione dell’amministrazione comunale nel portare avanti l’evento storicizzato è data dall’impegno continuo e costante del sindaco di Cerisano, Lucio di Gioia, che nella mattinata odierna ha presentato alla stampa, nella Sala Consiliare del Comune, il ricco cartellone di eventi. La tradizione dell’evento viene trainata dall’innovazione messa in campo dal primo cittadino in un che programma spazia dalle raffinate sonorità del jazz, con artisti del calibro di Simona Molinari, Mario Rosini Quartet feat. Daniele Scannapieco, John Patitucci, Servillo-Girotto-Mangalavite e Walter Ricci, alla grande prosa con Dario Bandiera, Maurizio Casagrande, Andrea Rivera, Paola Turci e Gino Castaldo, Paolo Conticini. Il cinema all’aperto porterà titoli amati da grandi e piccoli come Lilo & Stitch, Biancaneve, Captain America: Brave New World, Mufasa e Oceania 2, mentre il Teatro Ragazzi aprirà spazi dedicati ai più piccoli con spettacoli che uniscono fantasia e poesia. E ancora, i music corner diffusi nel borgo, le esibizioni in Agorà Live, i dj set di Spiral Sound fino a tarda notte: ogni angolo di Cerisano diventerà scenario e sorpresa, in un mosaico artistico che non smette di incantare.

Il Festival delle Serre – finanziato dalla Regione Calabria attraverso i fondi PAC 2014/2020 azione 6.8.3. “Eventi di promozione culturale 2024” – grazie all’intervento di rigenerazione Cerisano Factory – Borgo Swing”, sostenuto dal Ministero della Cultura nell’ambito del PNRR – Next Generation EU, propone un viaggio che intreccia linguaggi e atmosfere, capace di trasformare il borgo in un vero laboratorio di emozioni. Le piazze, i vicoli e i teatri diventeranno luoghi di incontro tra stili, generazioni e sensibilità artistiche, in un percorso che rinnova ogni sera la meraviglia dello spettatore.

Ogni sera avrà una propria identità eppure tutte avranno un filo conduttore comune, ossia la capacità di sorprendere, di emozionare, di restituire al pubblico la sensazione unica di trovarsi in un luogo speciale. È questa la forza del Festival delle Serre: la possibilità di vivere il borgo come un’esperienza da cui uscire arricchiti e, soprattutto, stupiti.