Imprenditori e Istituzioni stasera a confronto a Caloveto

COLORI E PROFUMI DELLA TRADIZIONE ENOGASTRONOMICA DELLA SIBARITIDE, l’innovativo e fortunatissimo format di marketing territoriale itinerante sui territori promosso dal Gal Sibaritide, presieduto da Antonio Pomillo, arriva nel cuore dell’estate alla sua decima tappa, sulle venticinque previste e si confronta con se stesso. Questa sera, infatti, nel cuore del Centro Storico di Caloveto, in Piazza dei Caduti, all’interno del contenitore identitario coordinato diretto da Roberto Cannizzaro della Roka Produzioni sarà ospitata alle ore 19 la sesta tappa, anch’essa itinerante, di Governiamo la Bellezza.

esperienze enogastronomiche con barbieri e musica con briganti sila

Alle ore 21, con l’apertura degli stand dei produttori ed artigiani in piazza, il palcoscenico centrale si accenderà con il live show cooking dell’Agrichef Enzo Barbieri, ambasciatore e narratore della cucina calabrese nel mondo, che interpreterà e racconterà i sapori autentici dei territori calabresi attraverso le sue esperienze identitarie nel piatto. Seguirà il concerto de I Briganti della Sila con il loro repertorio di musica popolare, chiuderà la serata tra tradizione, danza e condivisione.

Sindaci del gal, consiglieri regionali, parchi marini e imprenditori

Condotto dalla giornalista Francesca Lagoteta e con la provocazione di Lenin Montesanto, ideatore del progetto regionale MID per Calabria Straordinaria, dopo i saluti del Sindaco di Caloveto Umberto Mazza, al talk sono previsti i contributi dei sindaci di Cariati Cataldo Minò, di Roseto Capo Spulico Giovanni Pugliese, di Paludi Domenico Baldino, di Plataci Pietro Giuseppe Stamati, di Terravecchia Paolo Pignataro, di Cropalati Domenico Citrea, di Calopezzati Antonello Giudiceandrea, di Pietrapaola Manuela Labonia, di Crosia Maria Teresa Aiello, di Corigliano-Rossano Flavio Stasi, di Oriolo Simona Colotta, di Villapiana Vincenzo Ventimiglia, di San Lorenzo Bellizzi Antonio Cersosimo, insieme ad Antonello Ciminelli responsabile del Parco Marino Secca di Amendolara, a Franco D’Urso Direttore del Gal Sibaritide, agli imprenditori Fortunato Amarelli amministratore dell’Amarelli Srl, Daniele Campana di Campana 12, Francesca Felice di FFA Architetture & Design e Vincenzo Bossio – Fabbrica tessile Bossio ed ai consiglieri Regionali Pasqualina Straface e Giuseppe Graziano.

Corsi di telaio artigianale in piazza con fabbrica tessile bossio

Tra le novità della tappa a Caloveto, la possibilità di beneficiare in piazza di corsi base di telaio artigianale, diretti da Vincenzo Bossio dell’omonima Fabbrica Tessile di Calopezzati.

APPUNTAMENTI PER TUTTO AGOSTO IN TUTTI I COMUNI DELLA SIBARITIDE

Dopo Oriolo, Cariati, Villapiana, Rocca Imperiale, Albidona e oggi Caloveto, la rassegna del Gal Sibaritide proseguirà durante tutto il mese di agosto, toccando i comuni di Terravecchia, Amendolara, San Lorenzo Bellizzi, Francavilla Marittima, Alessandria del Carretto, Cropalati, Calopezzati, Montegiordano e Santa Sofia.