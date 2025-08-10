“Le convinzioni, più delle bugie, sono nemiche pericolose della verità” - Friedrich Nietzsche
HomeAgoràAgorà CosenzaSuccesso per il "Chissu Chi N'è Show" al Santuario Diocesano Santa Maria...
AgoràAgorà Cosenza

Successo per il “Chissu Chi N’è Show” al Santuario Diocesano Santa Maria dell’Accoglienza di Mendicino

Una piazza piena e tanta energia: così si è svolta l’edizione 2025 del Chissu Chi N’è Show, organizzata dall’Associazione Prometeus in collaborazione con l’Associazione Primavera. L’evento, tenutosi presso il Santuario Diocesano Santa Maria dell’Accoglienza, rientra nel calendario della quindicina in onore della Madonna, grazie alla disponibilità e al sostegno della Parrocchia San Nicola di Bari, che ancora una volta ha creduto nella forza di questa manifestazione.
Sull’onda del grande successo dello scorso anno, lo spettacolo ha saputo conquistare anche questa volta il pubblico, regalando momenti di divertimento, musica e coinvolgimento. A condurre la serata con simpatia e professionalità sono stati Giuseppe e Lilliana, già protagonisti di un apprezzatissimo video promozionale.
Quest’anno il numero massimo di partecipanti è stato raggiunto in tempi record: 15 concorrenti si sono sfidati con talento e creatività, arricchendo la serata di momenti unici. Non sono mancati ospiti speciali come Angelo Bartolomeo, con il suo inconfondibile grugnito a ritmo di musica, Dino Reda, che ha fatto rivivere i grandi successi di Eros Ramazzotti, e il duo Gino Tortorella e Lucia Borrelli con il gruppo folk ‘U Sette Fucci, che ha portato in piazza il calore delle tarantelle.
Un ringraziamento particolare va a tutti gli sponsor commerciali, il cui contributo ha permesso la realizzazione e la riuscita dell’evento; all’azienda Asso2 per aver omaggiato il palco; e a tutti i volontari che hanno lavorato dietro le quinte con impegno e passione.
L’Associazione Prometeus e l’Associazione Primavera esprimono profonda gratitudine alla Parrocchia San Nicola di Bari e alla comunità di Mendicino, che ancora una volta hanno dimostrato che, quando si lavora insieme, si possono creare momenti indimenticabili.
Il Chissu Chi N’è Show non è solo intrattenimento: è un’occasione per ritrovarsi, rafforzare legami e vivere il senso autentico di comunità.
Articolo PrecedenteSan Benedetto Ullano presenta Civiglio, la tecnologia che trasforma i borghi in musei a cielo aperto
Articolo SuccessivoSuccesso di pubblico a Longobardi Marina per la presentazione del romanzo “Il mercante di seta nera” di Antonio Centomani
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Il 13 agosto a Siderno la “Festa del Turista”

Filippo Marcianò confermato alla Dierre Basket

Successo di pubblico a Longobardi Marina per la presentazione del romanzo “Il mercante di seta nera” di Antonio Centomani

Calanna (RC): intitolata piazza all’ex sindaco Sinicropi

Melicucco celebra San Rocco: una comunità in festa tra tradizione, concerti, passione e speranza

Falcomatà al 34° anniversario dell’uccisione del giudice Scopelliti: “Si è accesa una fiammella di speranza, ma dopo tanto tempo si fa fatica a trovare...

Bosco: “Apprezzamento per l’iniziativa AMC contro il genocidio in Palestina, in linea con gli atti approvati dal Comune di Catanzaro”

De Francesco (FdI): “Sosteniamo con convinzione ricandidatura Occhiuto”

Mancuso: “Lega darà contributo decisivo per vittoria centrodestra e conferma Occhiuto presidente”

Chiusa sala giochi gestita da un minore nel Crotonese

Il consigliere regionale del Pd Muraca: “Incomprensibile la gestione dell’Asp su Radiologia di Polistena, servono correttivi immediati”

Padre Fedele Bisceglie. Il sindaco Franz Caruso ed il presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Mazzuca: “Consegneremo al Frate Cappuccino il sigillo della città”

Il 13 agosto Clara in concerto a Marina di Sibari

Scoperta coltivazione di marijuana tra i boschi di Cardeto

La Polizia di Stato in Colombia ha arrestato l’ultimo destinatario dell’Ordinanza dell’operazione Pratì

Botulino: a Cosenza le fiale di antidoto. 14 in tutti i pazienti ricoverati

Regionali, le opposizioni: “Il decreto del vicepresidente conferma la nostra tesi. Pietropaolo si smentisce da solo”

Cannizzaro: “FI sarà ancora partito guida centrodestra, nuova vittoria per Occhiuto”

Ponte sullo Stretto, Nucera (La Calabria che vogliamo): “Opera epocale destinata a fare la storia. Bovalino-Bagnara tra le infrastrutture collegate”

Il Crotone Summer Fest 2025 si chiude con numeri da record e un bilancio più che positivo

Crotone: approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di una passerella ciclo-pedonale che collegherà i quartieri di Gabelluccia e San Francesco

Serata teatrale e sapori tradizionali a Cannavò – 23 agosto. “Non itta fu e non dammaggiu fici” – Teatro, artigianato e gusto sotto le...

Sunsetland. Il tramonto all’Arena dello Stretto di oggi è celebrato da Dj Flash

A Campora San Giovanni una serata all’insegna del mito con la presentazione del libro di Caio Fiore Melacrinis

Spacciava droga nella frazione Paravati di Mileto prelevandola da un’aiuola: 41enne ai domiciliari

Vibo, sull’aggressione a Massimo Cacciatore “Ali di vibonesità” invita il prefetto alla convocazione d’urgenza del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

La città di Cassano all’Ionio piange la scomparsa di Cosimo Bruno, decano dei giornalisti calabresi

Cosenza: i divieti di sosta e di transito per i festeggiamenti di Sant’Ippolito

Procura di Paola dispone sequestro preventivo d’urgenza per depuratore di Verbicaro (CS)

“Mondi Possibili”, numeri da record a Siderno per la terza edizione

Pietropaolo: “Formalizzata indizione elezioni presidente Calabria”

QuartAumentata portano il tour “Amico Mio” a Fiumara, omaggio alla terra di Mino Raitano

SOS medici in Calabria: la Regione continua a cercarne in tutta Italia per rispondere alla carenza di personale

San Benedetto Ullano presenta Civiglio, la tecnologia che trasforma i borghi in musei a cielo aperto

“Morgana, acque libere”: un viaggio nel teatro e nel mito al Balenando in Burrasca di Pellaro (RC)

Nascondeva hashish nel congelatore: arrestato a Pizzo

Codacons Reggio Calabria: “Irregolarità utilizzo fondi europei. EPPO, OLAF e Corte dei Conti svolgano accertamenti”

Francesco Malena, la Peschiera e Santa Venere sono le tre migliori cantine della Calabria premiate tra le 71 migliori cantine italiane “Untold 2026”

Salgono a 14 i casi di intossicazione alimentare da botulino ricoverati all’Annunziata di Cosenza

Unarma continua senza sosta le visite all’Arma dei Carabinieri Calabria

Regionali in Calabria: le elezioni si terranno il 5 e il 6 ottobre

Tra le stelle della Sila brillano Viglianese e la Provenzano: risate, riconoscimenti e radici calabresi

Associazione Dante Alighieri di Reggio Calabria: “Falcomatà e Tramontana ignorano e calpestano delibere, statuti e diritto”

DENTE al Fabrock 2025 per ricordare Fabrizio Puzzo e unire musica e scienza a Roggiano Gravina

Palmi entra nella rete delle Big Bench: la panchina gigante di Rovaglioso sarà inaugurata il 14 agosto in un sito confiscato alla ‘ndrangheta

Disservizi idrici a Palmi: il sindaco Ranuccio presenta esposto

Gioia Tauro, successo straordinario per lo spettacolo “La barba alla morte di Leonida”

San Giovanni in Fiore, nel parco comunale l’area sosta per camper grazie a un finanziamento di 150 mila euro. La sindaca Succurro: “Continuiamo a...

Grande attesa per gli Afterhours, domani sera a Reggio

Di Natale: “È urgente l’attivazione del servizio di emodinamica nel Tirreno Cosentino, lanceremo una proposta affinché tutti i Consigli Comunali del Tirreno deliberino la...

Montepaone, Riflessi sonori Piano Festival: 12 agosto, il concerto della pianista Sidney Rotundo a Palazzo Cesare Pirrò

La Calabria al Festival di Locarno con “Il Vangelo di Giuda” diretto da Giulio Base e “Io non ti lascio solo” di Fabrizio Cattani

“Grimaldi Enoica Co-Wine Festival”. Sold out le masterclass del 10. Tutti invitati alla Wine pop night dell’11 agosto con oltre 100 cantine

Chi sono le giovani promesse del tennis calabrese

Gianturco e De Sensi: “Approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione urbana del centro storico di San Pietro Lametino. Massima attenzione verso le periferie”

La Metrocity ricorda la tragedia di Marcinelle, il delegato Conia: “Quando i migranti eravamo noi”

Note a margine d’America, da Amarelli ritratti e ballate d’oltreoceano

Calendario venatorio 2025-2026: Fedrcaccia e Italcaccia, pur apprezzando i contenuti del calendario, non accettano e respingono le infondate limitazioni imposte sui siti Natura 2000

Casi di botulismo in Calabria e Sardegna, Locatelli (direttore centro antiveleni Pavia): “Nessun allarme, ma attenzione alla preparazione delle conserve domestiche”

Villa San Giovanni città sicura

Lamezia, ennesimo appello: “Si intervenga sul problema randagismo”

Holy Live: Kiko Loureiro e Andy Martongelli infiammano la primaPower Metal Night targata RockOn Martirano Lombardo

Intossicazione da botulino: dodici i pazienti ricoverati a Cosenza, due gravi. Il primario: “Tutti hanno ingerito lo stesso cibo”

Tavernise (M5S): “Solidarietà a Baldino, mai indietreggiare davanti alle intimidazioni”

Si chiude la XII legislatura regionale. Occhiuto: “Non potevo governare con questo clima, dimissioni contro chi usa inchieste per lotta politica”

Reggio, Piazza Milano torna a nuova vita: il 12 agosto l’inaugurazione

OneiRe, “i primi passi del sogno”: presentata l’associazione alla cittadinanza reggina

West Nile, l’Avis: “Donazioni in massima sicurezza, test integrativo su tutte le sacche raccolte nel reggino”

Pnrr, Nesci: “Dall’Ue via libera a 18,3 miliardi di euro per l’Italia. Opportunità di sviluppo concreta per la Calabria”

Minori, il Garante metropolitano Mattia ringrazia l’omologo regionale Marziale: “Un decennio di impegno autentico”

Il Mediterraneo del Design prende vita a Catanzaro: dal 25 al 28 settembre la IX edizione

Dimissioni Occhiuto, sciolto ufficialmente il Consiglio regionale. I calabresi tornano alle urne

Calabria Verde, Ugl Agroalimentare: “Bene incremento giornate lavorative per gli addetti forestali ex legge 15”

Università per Stranieri “Dante Alighieri”, il Tribunale di Reggio Calabria rigetta il ricorso: CdA rimane in carica.

Premio regionale Mastro d’Oro 2025 a Olearia San Giorgio di San Giorgio Morgeto (RC)

Festa della Poesia a Melicuccà (RC), entra nel vivo la programmazione dell’edizione 2025

“Locride Antica”, a Caulonia l’incontro storico-archeologico sulla Magna Grecia

FACE Festival torna nel cuore dell’Aspromonte: quattro giorni tra arte, natura e comunità

Cosenza, nuovo sopralluogo del sindaco Franz Caruso a San Vito e Serra Spiga. Partiti i lavori di bitumazione di tutte le strade del quartiere

A Morano (ri)nasce la Pallavolo: nuova avventura firmata U.S.D. Geppino Netti

Forestazione, FAI-FLAI-UILA Calabria: “Passo importante l’aumento delle giornate lavorative per gli ex Legge 15”

Ponte sullo Stretto, i Giovani Democratici: “Non sia strumento di propaganda elettorale. Servono soluzioni concrete per il Sud”

Non si ricuce lo strappo tra Azione e Occhiuto. I calendiani: “Nessun accordo politico, posizione distinta rispetto a questa maggioranza”

Civita (Cs), al via i lavori di riqualificazione e ampliamento del cimitero comunale

Pianopoli (Cz), Santo Gioffrè presenta il libro “Tutto pagato”

Inaugurata la Cittadella dello Sport a San Giovanni in Fiore. La sindaca Succurro: “Struttura pubblica moderna e aperta a tutti””

Rende (Cs), incendio a S. Agostino: ordinanza del sindaco per eliminare strutture pericolanti e isolare sito

Sunsetland: il tramonto all’Arena dello Stretto è con il local DJ Gianfry e il sax di Demetrio Fortugno

Cristina Malluzzo e Federica Morrone: due stelle della Smile Cosenza Pallanuoto dalla medaglia di bronzo alle Universiadi ai Mondiali Under 20

Unical inaugura il corso di laurea in Fisioterapia, la soddisfazione dal presidente Ofi Cosenza

Intimidazione a Baldino, Orrico (M5S): “Non ci faremo zittire”

“Fra poco non si divertirà più”, lettera intimidatoria inviata alla deputata cinquestelle Vittoria Baldino

Febbre da West Nile: due ricoveri a Catanzaro

Italia viva: “Sulla SS 106 spreco di denaro pubblico. Serve un nuovo tracciato”

Peppe Voltarelli porta il suo teatro-canzone al Balenando in Burrasca

Ultimo Consiglio regionale, poi la Calabria tornerà al voto. Bruni (Pd) in Aula: “Seduta senza precedenti, questa terra merita rispetto”

La giunta Romeo approva due delibere per il rilancio del teatro comunale di Vibo Valentia

Catanzaro, Belcaro: “Un milione e mezzo per l’assistenza scolastica agli alunni con disabilità, cresce l’impegno del Comune”

Servizio idrico nella Piana di Sibari, il Consorzio di Bonifica chiarisce: “Interruzioni riguardano solo utenti abusivi, non aziende agricolo morose”

A Rota Greca l’anteprima del XIV Festival delle Migrazioni

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook