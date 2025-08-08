Successo di pubblico per l’undicesima edizione della festa del vino a Frascineto. L’evento ha attirato un gran numero di visitatori, confermandosi come un appuntamento atteso nel panorama locale. Degustazioni di vini, prodotti tipici locali e tanta musica. La festa, ha offerto la possibilità di assaggiare una vasta selezione di vini, permettendo ai partecipanti di apprezzare le diverse varietà e i sapori del territorio. L’evento, ha contribuito a valorizzare Frascineto e le sue eccellenze

enogastronomiche, attirando l’attenzione su questa zona e le sue tradizioni. Oltre alle degustazioni, la festa ha proposto diverse attività, come musica dal vivo, spettacoli e stand di prodotti tipici, arricchendo l’esperienza complessiva. La kermesse, ha coinvolto attivamente la comunità locale, soprattutto tanti giovani, con la partecipazione di produttori, creando un’atmosfera vivace e partecipata.