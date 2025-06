A Vakarici sbarcano giornalisti e tour operator stranieri per la prima educational promossa dal Gal

Elevare progressivamente, insieme alla qualità dei servizi per le comunità residenti ed ospitanti, anche la parallela qualità della proposta turistico-esperienziale. Selezionare con attenzione i propri contenuti distintivi, costruendo una destinazione attrattiva e competitiva, aprendosi ai territori, promuovendo ogni utile relazione e confronto nazionale ed internazionale, comparando ed ispirandosi alle migliori esperienze locali in chiave globale.

COSTRUIAMO DESTINAZIONE ESPERIENZIALE PROMUOVENDO CONSAPEVOLEZZA

È quanto sottolinea Antonio Pomillo, nel doppio ruolo di Sindaco e Presidente del GAL Sibaritide, dando il benvenuto ai sette tra giornalisti e tour operator internazionali che hanno aderito alla educational promossa dallo stesso Gruppo di Azione Locale e che il prossimo Lunedì 30 Giugno, a partire dalle 19 faranno tappa nel salotto diffuso di Vakarici. .

SETTE NARRATORI PER PORTARE IL VERBO DELLA SIBARITIDE NEL MONDO

Da Anna Klosskowa di National Geographic Traveler edizione Polonia ad Alessia Franchini e Alessia Guercia, inviate da Primo PianoViaggi, tour operator dell’Emilia Romagna specializzato in incoming di gruppi stranieri, in special modo francesi; da Claudia Thomas, food blogger berlinese, ad Hans Herbert Hollzamer, direttore di Reise-News Monaco e Massimo Nocito di BolognaInforma, Rete Sud e Doc Com HUB, per finire a Carmen Mancarella, direttrice responsabile della rivista Spiagge e di mediterraneantourism.it, collaboratrice di Weblombardia e del gruppo Cairo Editore – Bell’Italia, nonché tutor del gruppo e organizzatrice del tour: saranno questi i sette protagonisti del viaggio alla riscoperta delle meraviglie della Sibaritide con l’obiettivo di trasformare gli itinerari progettati in un vero e proprio viaggio sulle Strade del Benessere, lungo le spiagge del mar Jonio, dell’Arberia e le montagne della Sila Greca. Sette narratori per portare il verbo della Sibaritide nel mondo.

L’EXPERIENCE MARKETING PER LANCIARE IL BRAND SIBARITIDE

Dopo aver realizzato gli itinerari Le Strade del Benessere – spiega il Primo cittadino – ora abbiamo pensato di farli vivere in prima persona a giornalisti italiani e internazionali che verranno a scoprire la nostra magnifica terra e ne parleranno sulle loro testate di riferimento, potenziando in questo modo la promozione. – Non solo giornalisti ma anche tour operator, che – aggiunge – vivendo in prima persona le esperienze e scoprendo borghi, paesaggi, musei, tradizioni, potranno contribuire a promuovere e rendere concreta la proposta di una destinazione turistico-esperienziale unica sotto il Brand Sibaritide. L’obiettivo, ovviamente è che l’attuazione di questo progetto avrà ricadute positive sul territorio e sulle sue aziende e servirà a lanciare il brand Sibaritide grazie alla stampa turistica specializzata.

E POI C’È VAKARICI

Nel ringraziare la Regione Calabria e l’Assessore all’Agricoltura, Gianluca Gallo, e tutti i Sindaci dei 33 Comuni che fanno parte della rete del GAL Sibaritide che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto, il primo cittadino ha rimarcato l’utilità di questa iniziativa per tornare a vivere con orgoglio i piccoli borghi. Per il salotto diffuso – aggiunge il Sindaco – sarà l’occasione di mettere in mostra il nuovo Museo del costume nel restaurato Palazzo Gigli in piazza Scura; la scritta all’ingresso del salotto diffuso di Vakarici, la Torre dell’Orologio; e poi ancora il Museo delle Statue Antiche nella Chiesa della Madonna del Rosario; il Centro Polifunzionale per servizi di integrazione sociale e lavorativa finanziato con fondi PON – Programma Operativo Legalità. È un momento di condivisione e conoscenza – conclude Pomillo – che serve a costruire una visione nuova e d’orgoglio del nostro borgo e per l’intera Arberia.