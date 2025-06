Ritorna a Rovito il “Beach Event”: un mese di vitalità per il popolo presilano e non solo

Dopo oltre un decennio, torna a Rovito l’atteso Beach Event, un’occasione imperdibile per vivere un’estate all’insegna dello sport, del divertimento e della socialità. L’associazione Rovito Voci Unite raccoglie il testimone dall’associazione Don’t Worry Be Happy e rilancia l’evento più estivo del territorio, che non si svolgeva dal lontano 2013.

Per un intero mese, la sabbia di Rovito sarà teatro di entusiasmanti tornei di Beach Soccer e Beach Volley, accompagnati da una ricca programmazione musicale e artistica. La prima serata, il 15 giugno, vedrà protagonista l’artista AJAJ, seguita il 19 giugno da Cinghios, il 27 giugno da Roberto Bozzo e il 3 luglio da Paolo Marra. Questi ospiti d’eccezione animeranno le serate con performance uniche e coinvolgenti.

Ogni sera, il pubblico potrà godere di eventi di ogni genere, dai coinvolgenti spettacoli di danza a serate a tema, pensate per creare momenti di condivisione e allegria.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di dare il via a una nuova saga estiva, fondata sui valori dell’inclusione sociale e del benessere collettivo, per far sì che il Beach Event diventi un punto di riferimento e di aggregazione per tutta la comunità presilana e non solo.