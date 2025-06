Moda Movie 2025, lunedì la serata Evento Cinema all’Olimpo di Rende e martedì la Serata Moda al Teatro Rendano

Stanno per accendersi i riflettori sulla 29ma edizione di Moda Movie, il festival che premia il talento nella moda, nel cinema e nelle arti.

Le città di Cosenza e Rende ospiteranno nelle prossime ore il Festival Moda Movie 2025: defilè di alta moda e di stilisti emergenti, proiezioni, premiazioni, performance musicali, workshop, esposizioni d’arte e di prodotti enogastronomici, seguendo l’ispirazione data dal tema di questa edizione: “Le radici del futuro. Tecnologie e nuovi linguaggi“.

Questi gli appuntamenti principali:

• lunedì 9 giugno alle 10 – nella sala Nettuno della struttura ricettiva L’Olimpo, a Rende – apertura con il convegno sul tema “ Dall’agro al tessile in Calabria “ che avrà come relatori l’imprenditrice Barbara Borsotto, il presidente dell’Accademia del Bergamotto Vittorio Caminiti, gli imprenditori tessili Eugenio Celestino ed Emilio Leo, l’esperto tessile Pasquale Filippelli, l’agronomo Mario Reda. Coordina la giornalista Rosa Cardillo;

• lunedì 9 giugno alle 12.15 – nella sala Giove de L’Olimpo – l’inaugurazione delle mostre “Alta Moda – Sapori di Calabria“, con i bozzetti realizzati dai 15 fashion designer ospiti della serata Evento Moda, e “Calabria e Radici“, con le opere fotografiche riguardanti il progetto omonimo; in esposizione anche prodotti di artigianato artistico locale e libri “Dall’agro al tessile”, oltre che stand agroalimentari a cura dei partner della sezione Sapori Mediterranei;

• lunedì 9 giugno alle 19 – bordo piscina – lo showcooking con gli chef della Maccarony Chef Academy e L’Olimpo;

• lunedì 9 giugno alle 20.30 – nella sala Nettuno – l’Evento Cinema condotto da Valeria Oppenheimer. Durante la serata verranno resi noti i nomi dei vincitori del concorso per giovani registi, verranno consegnati il Premio Cinema 2025 a Mirko Perri, il premio alla Carriera a Gerardo Sacco e il premio Il Gusto del Sud alla famiglia Runco. Riconoscimenti anche all’attore Marco Aiello e al direttore generale Arsac Fulvia Caligiuri. Altri ospiti e performance di danza allieteranno la kermesse.

• martedì 10 giugno alle 20.30 – al teatro “A. Rendano” a Cosenza – l’Evento Moda condotto da Nino Graziano Luca e Valeria Oppenheimer. In passerella le creazioni degli stilisti del concorso per fashion designer e gli outfit di alta gamma ispirati alle eccellenze agroalimentari della Calabria realizzati nell’ambito del progetto “Alta Moda – Sapori di Calabria“. Verrano inoltre consegnati il premio Press Award a Christian D’Antonio, lo Special Award a Michelangelo Iossa, il premio Cultura e Imprenditoria a Spadafora 1915, lo Special Award Comunicazione e Turismo a Gianluca Gallo. Verrà inoltre assegnato il premio Moda Movie 2025 ad uno dei finalisti del concorso per fashion designer.