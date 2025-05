Sabato 31 maggio al via il II Slalom del Pollino-Coppa Città di Morano Calabro

Ieri, martedì 27 maggio, si è tenuta nel Chiostro San Bernardino la conferenza stampa di presentazione del II Slalom automobilistico del Pollino – Coppa Città di Morano Calabro, evento di rilevanza sportiva e sociale promossa dall’ASA Castrovillari con il patrocinio oneroso della municipalità locale e la supervisione dell’ACI Sport.

L’incontro, che ha fatto registrare la partecipazione di diverse testate giornalistiche, appassionati del settore motoristico, sportivi e piloti, è stato coordinato dall’Ufficio stampa del Comune di Morano con il supporto tecnico dell’ASD (S)PARCO CHIUSO.

Sono stati illustrati tutti gli aspetti di una manifestazione che si preannuncia avvincente e ricca di novità. Al tavolo dei relatori il sindaco di Morano, Mario Donadio, il presidente dell’ASA Castrovillari, Massimo Minasi, il vicepresidente della Provincia di Cosenza, Giancarlo Lamensa, e la presidente del sodalizio “Luce di Luna”, Laura Campolongo.

Il programma prevede: per sabato 31 maggio, dalle ore 14.00 alle 19.30, nel complesso S. Berardino, si svolgeranno le Verifiche Sportive e Tecniche, momento fondamentale per l’ammissione dei veicoli e dei piloti alla competizione. Domenica 1° giugno, giornata clou, alle 9.30 lo START ufficiale, suddiviso in quattro blocchi specifici: la ricognizione e tre manche. Il paddock, con lo scenario suggestivo dell’incolonnamento delle macchine sotto l’occhio dei colli prospicienti, sarà allestito lungo la Sp 241 in contrada Terrarossa; nel pomeriggio, intorno alle 16.00, si torna nel chiostro francescano per la cerimonia di premiazione che incoronerà i vincitori della seconda edizione dello Slalom del Pollino, del Trofeo Domenico Apollaro e del IX Memorial Vittorio Minasi.

Il Presidente dell’ASA Castrovillari, Massimo Minasi, ha illustrato con meticolosità i connotati e i numeri della sfida. Il circuito, nei tornanti centrali della Dirupata, definito dagli addetti come “estremamente tecnico” si estende per una lunghezza di 2,990 km. La sicurezza e la precisione saranno assicurate da 12 postazioni birillate e 3 postazioni intermedie, monitorate da 38 commissari di percorso. L’organizzazione si avvarrà del prezioso supporto di 20 volontari della Protezione Civile e 10 steward, mentre le operazioni di ordine pubblico saranno coordinate dal Commissariato di Polizia di Castrovillari. Il dispositivo di sicurezza e soccorso è stato potenziato con la presenza di 2 ambulanze di rianimazione, 3 carroattrezzi, 1 mezzo antincendio e 3 postazioni di cronometraggio.

È data possibilità, novità di quest’anno e prima volta assoluta in Calabria, di partecipare allo “Slalom turistico di regolarità a tempo imposto“. Una formula, questa, che apre le porte agli appassionati di auto storiche, consentendo loro di misurarsi in un contesto agonistico di abilità e precisione. Le iscrizioni alla gara, a poche ore dalla chiusura, risultano praticamente raddoppiate – si viaggia sulle cento adesioni – rispetto al 2024, a riprova del grande interesse suscitato.

Il primo cittadino moranese Mario Donadio ha sottolineato la valenza sociale e aggregativa di questo genere di appuntamenti, evidenziando come essi contribuiscano a «valorizzare il territorio, generando ritorni economici di cui beneficiano il tessuto produttivo legato alla ricettività e ai servizi, ma, più in generale, di come si possa in tal modo rafforzare lo spirito di comunità e la voglia di camminare insieme».

Il vicepresidente della Provincia di Cosenza, Giancarlo Lamensa, ha posto l’accento sul lavoro di riordino delle strade e sugli interventi di manutenzione straordinaria realizzati in questi giorni dalla Provincia, sia sul tracciato della corsa sia sulla viabilità interna.

La Presidente dell’associazione “Luce di Luna”, Laura Campolongo, ha ragionato su come lo sport possa trasformarsi in «opportunità di sensibilizzazione e coinvolgimento nei processi di solidarietà». In particolare, è stata rimarcata l’importanza di «supportare i bambini ammalati, affinché possano accedere alle migliori cure anche in Calabria». A tal fine, nella Duegiorni motoristica saranno realizzati “laboratori di strada” con attività manuali inclusive dedicate a ragazzi dai tre ai quindici anni.

Hanno infine fornito un valido contributo, ognuno per il suo ruolo, il vicesindaco Pasquale Maradei e il consigliere Biagio Angelo Severino.