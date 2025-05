Sarà inaugurato martedì 26 maggio il laboratorio creativo e di inclusione che porterà il nome della professoressa Anna Maria Ferraro, scomparsa prematuramente nel mese di gennaio. Il laboratorio avrà sede presso il plesso ITE-Liceo scientifico di Mirto Crosia. La dirigente scolastica Giulia Sara Aiello ha comunicato anche l’avvio per l’anno scolastico 2025-2026 del concorso artistico-letterario “I CARE”, in memoria della prof.ssa Anna Maria Ferraro. Il concorso è rivolto alle studentesse e agli studenti dell’IIS Cariati-Mirto, che possono parteciparvi come singoli, classe o gruppi classe. Anche la relativa borsa di studio avrà «cadenza annuale ed è dedicato alla memoria della professoressa Anna Maria Ferraro, che ha fatto della didattica laboratoriale un manifesto di cittadinanza attiva e inclusiva».

Anna Maria Ferraro era nata a Longobucco, ma da anni risiedeva nel comune di Corigliano-Rossano. Si era laureata prima in Economia, ma successivamente aveva approfondito la sua formazione conseguendo una seconda laurea in Scienze dell’educazione, per poi abilitarsi nelle attività di sostegno dopo il superamento di pubblico concorso.