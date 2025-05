A Cosenza torna il format “Pomeriggi di Scienza!

Torna il format “Pomeriggi di Scienza”, giunto alla sua quarta edizione e promosso dall’Associazione Culturale Confluenze Aps presieduta da Francesca Daniele in collaborazione con l’Area di Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Cosenza, diretta da Alberto Figoli, direttore dell’Istituto per la Tecnologia delle Membrane (Cnr-Itm). L’iniziativa nasce con l’obiettivo di divulgare la cultura scientifica ad un’ampia platea, anche al di fuori del mondo accademico, attraverso appuntamenti di carattere scientifico/culturale, con lo scopo di valorizzare il nostro territorio e le sue professionalità e favorire il dialogo tra ricerca scientifica, governance territoriale e tessuto produttivo locale.

I Pomeriggi di Scienza, ideati da Eugenio Vocaturo, ricercatore presso l’Istituto di Nanotecnologia (Cnr-Nanotec) e socio di Confluenze, sono pensati come un luogo d’incontro in cui costruire reti, condividere conoscenze e porre le basi per future collaborazioni progettuali capaci di generare valore reale per il territorio.

L’appuntamento è per il 30 maggio 2025 alle ore 16,00 presso la Sala Leone della Galleria Nazionale di Cosenza, in cui si svolgerà il convegno scientifico-culturale dal titolo “Energie Intelligenti: Scienza e Innovazione per un Futuro Sostenibile”, dedicato alle sfide e opportunità legate alla transizione energetica.

Dopo le edizioni precedenti dedicate al contrasto al Covid-19, all’agricoltura sostenibile e alla valorizzazione dei beni culturali, questa quarta edizione guarda con decisione al tema della sostenibilità ambientale, proponendo un percorso di divulgazione scientifica ad alto impatto socio-economico. In un’epoca segnata da transizioni ecologiche e digitali, il quarto appuntamento dei Pomeriggi di Scienza propone un confronto multidisciplinare sulle nuove frontiere dell’energia rinnovabile, tra ricerca scientifica, tecnologie emergenti e visioni sostenibili. Il workshop riunisce esperti del mondo della ricerca e dell’industria per discutere di idrogeno verde, intelligenza artificiale applicata al fotovoltaico, recupero energetico dai rifiuti e sostenibilità dei modelli computazionali.

Saranno presenti al Tavolo dei relatori: Raffaele Giuseppe Agostino e Alfonso Policicchio – Dipartimento Fisica Unical, Adolfo Iulianelli – Cnr-Itm, Benito Scazziota, Presidente Terzeria , Micaela Bianco – Ingegnere W2M,Luigi Moccia e Luigi Pontieri – Cnr-Icar, Roberto Termine ed Eugenio Vocaturo – Cnr-Nanotec.

Il convegno ha ottenuto il patrocinio della Città di Cosenza , rappresentata da Antonietta Cozza, Consigliera con delega alla cultura, e del Ministero della Cultura- Galleria Nazionale di Cosenza , e sarà moderato dal giornalista Paolo Talarico. Fattivo e prezioso per la realizzazione dell’evento è stato il sostegno di Calabra Maceri e Servizi.

In occasione dell’evento si potrà visitare la Mostra “LUMEN” del M° Massimo Melicchio