San Giorgio e i suoi comuni celebrano l’identità Arbereshe e il turismo esperienziale dell’Arberia a Mbuzat

Un’invasione pacifica di cultura e tradizioni ha animato Mbuzat in occasione dell’assemblea annuale dell’Associazione Nazionale San Giorgio e i Suoi Comuni. Borghi e città omonime da tutta Italia si sono ritrovati nel cuore dell’Arberia per tre giorni di scambio culturale e valorizzazione territoriale, in concomitanza con la festa patronale in onore di San Giorgio Megalomartire. L’evento ha rappresentato anche un’occasione preziosa per continuare a riempire di contenuti, metodi e visione il progetto di marketing territoriale avviato dall’Amministrazione Comunale, denominato MBUZAT EMOZIONA. DESTINAZIONE ARBERIA, finalizzato a disegnare e comunicare una precisa destinazione turistico-esperienziale. – Ad accogliere gli ospiti, in tanti provenienti dalle regioni del centro nord è stato il Sindaco Gianni Gabriele, accompagnandoli in un tour immersivo dell’Arberia e della Sibaritide.

DA S. GIORGIO ALBANESE UN TOUR IMMERSIVO ANCHE NELLA SIBARITIDE

Prima tappa nel Salotto Diffuso di Vakarici, con la visita al Museo del Costume che ha permesso di apprezzare la ricchezza delle tradizioni arbëreshë e poi nella Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli che ha offerto un’occasione unica per conoscere il rito greco-bizantino, grazie alle illuminanti spiegazioni di Papas Elia Hagi. Gli ospiti hanno quindi avuto modo di esplorare la Santa Maria di Costantinopoli e la Chiesa di San Giorgio Megalomartire, familiarizzando con le sue icone e i loro significati. Il tour è proseguito a Corigliano-Rossano, con le tappe al Museo della Liquirizia Amarelli e al Museo Archeologico della Sibaritide.

MBUZAT EMOZIONA: UNA DESTINAZIONE MULTI-TEMATICA IN COSTRUZIONE

I Sangiorgesi d’Italia – aggiunge il Primo cittadino – sono rimasti colpiti da tutto, in particolare da quello che a noi piace considerare e definire lo spirito dei nostri luoghi, perimetro e sintesi di un’esperienza multisensoriale per una destinazione identitaria e multi-tematica. Con questa bussola – conclude Gabriele – continueremo a condividere nuovi eventi, pensati proprio per scoprire e far vivere l’identità della nostra comunità insieme ai valori e ai sentimenti di tutta l’Arberia. Ci racconteremo con la musica, il teatro, il cinema e le tradizioni popolari e le emozioni della nostra enogastronomia autentica. – Il progetto MBUZAT EMOZIONA. DESTINAZIONE ARBERIA si propone di creare un dialogo permanente tra memoria e prospettive, con iniziative inclusive e coinvolgenti che ravvivano il patrimonio identitario arbëreshë.

UN CALENDARIO RICCO DI EVENTI IDENTITARI E DISTINTVI

L’assemblea annuale ospitata nei giorni scorsi si inserisce in un calendario ricco di appuntamenti. L’anno di eventi ha preso il via con la commemorazione del III Centenario dalla nascita di Don Giulio Varibobba, precursore della poesia albanese moderna. Il prossimo 3 giugno, invece, la Pinacoteca Comunale ospiterà un Caffè Letterario con la presentazione dell’ultima silloge di poesie di Jeton Kelmendi, QUANDO DORMONO I RISVEGLI. La festa patronale si è conclusa con la riposizione del simulacro di San Giorgio Megalomartire sul suo poggio, tra la gioia e l’entusiasmo dei Sangiorgesi d’Italia, inebriati dalle feste, dalla musica e dalla gastronomia tipica che ha esaltato i palati con i piatti della tradizione: dalla pasta con la carne di capra alle tagliatelle con i ceci e il pepe rosso.