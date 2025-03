Sabato 22 marzo i congressi cittadini di Azione nelle città di Corigliano-Rossano e Castrovillari

Il segretario regionale di Azione Calabria, Francesco De Nisi, il presidente dell’assemblea regionale, Giuseppe Graziano, e il segretario provinciale di Azione Cosenza, Giovanni Lefosse, annunciano che sabato 22 marzo 2025 si terranno i congressi cittadini di Azione nelle citta’ di Corigliano-Rossano e Castrovillari.

“Questi congressi – si legge in un comunicato – costituiscono un passaggio strategico nell’ambito del consolidamento territoriale di Azione e nella costruzione di un processo partecipativo attivo. Essi rappresentano un’opportunita’ imprescindibile per la definizione di linee programmatiche concrete, fondate su un’analisi approfondita delle dinamiche socio-politiche locali. Il confronto tra iscritti e dirigenti del partito – continua la nota – sara’ finalizzato alla strutturazione di strategie operative capaci di garantire una maggiore incisivita’ dell’azione politica nelle aree interessate, in coerenza con la visione complessiva del partito a livello regionale e nazionale”.