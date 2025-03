LibrinComune: a Palazzo dei Bruzi si presenta, giovedì 13 marzo, il nuovo libro di Filippo Veltri “Della Calabria e dei pregiudizi”

Si preannuncia ricca di spunti di interesse la presentazione, giovedì 13 Marzo, nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, alle ore 17,00, del nuovo libro del giornalista e scrittore Filippo Veltri dal titolo “Della Calabria e dei pregiudizi – appunti per una discussione”, pubblicato per i tipi di Città del Sole Edizioni.

L’appuntamento rientra nella collaudata iniziativa dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso, “LibrinComune”, coordinata dalla consigliera delegata del Sindaco alla Cultura, Antonietta Cozza. Un libro, quello di Filippo Veltri, che nasce dall’intento di riscrivere la narrazione di una terra troppo spesso fraintesa. La Calabria, infatti, è da sempre vittima di una narrazione stereotipata e riduttiva, incastrata in immagini di arretratezza, criminalità e fatalismo. Ma quanto c’è di vero e quanto, invece, è il frutto di un pregiudizio radicato? Filippo Veltri affronta nel suo nuovo libro questo tema cruciale. Un’opera che raccoglie un intenso dibattito pubblico, nato sulle pagine del Quotidiano del Sud, sul modo in cui la Calabria viene raccontata dai media, dalla politica e dall’opinione pubblica nazionale. La presentazione del libro sarà preceduta dai saluti del Sindaco Franz Caruso.

Discuteranno con l’autore del volume “Della Calabria e dei pregiudizi”, Franco Ambrogio, dirigente politico di lungo corso, l’editore Franco Arcidiaco, il docente universitario Domenico Talia e Antonietta Cozza, delegata del Sindaco alla Cultura che interagirà con gli ospiti. Settant’anni dopo l’analisi lucida di Corrado Alvaro sulla necessità di una narrazione “leale” della Calabria, il libro di Veltri rilancia la sfida: superare gli stereotipi e restituire alla regione una rappresentazione complessa, autentica e giusta. Attraverso i contributi di giornalisti, intellettuali e studiosi di primo piano, l’opera esplora la contraddizione tra la Calabria dimenticata e quella da dimenticare, tra il peso della ‘ndrangheta e le eccellenze economiche, sociali e culturali che spesso restano nell’ombra. Tra gli autori che hanno contribuito con le loro riflessioni ci sono Massimo Razzi, Domenico Talia, Santo Gioffrè, Tonino Perna, Franco Arcidiaco, Ilario Ammendolia, Annarosa Macrì, Katia Colica, Laura Cirella, Angelina De Salvo, Giuseppe Smorto, Rubens Curia, Tonino Perna, Agazio Loiero, Nicola Fiorita e Marcello Furriolo. Ognuno di loro, da prospettive diverse, contribuisce a tracciare un quadro realistico della Calabria di oggi, delle sue difficoltà ma anche delle sue opportunità. Un libro necessario per chiunque voglia comprendere le dinamiche di un territorio straordinario, troppo spesso raccontato solo per le sue ombre e mai abbastanza per le sue luci. Della Calabria e dei pregiudizi non è solo un atto di denuncia, ma una proposta per un nuovo patto culturale e politico che liberi la regione dai luoghi comuni e la riconsegni alla sua vera identità.