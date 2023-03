Approvato finanziamento per mensa scolastica di istituto Piragineti di Corigliano-Rossano: da Pnrr in arrivo 355 mila euro

Fra le tante linee di intervento del Ministero dell’Istruzione e Ricerca nell’ambito c’è quella denominata “Piano di estensione del tempo pieno e mense” da finanziare nell’ambito del PNRR. Il Comune di Corigliano-Rossano ha partecipato all’avviso pubblico con il progetto denominato: “Pensa…. Che Mensa! – Riqualificazione Architettonica e Funzionale della Mensa Scolastica della Scuola Piragineti” risultando assegnatario di un finanziamento di 355mila euro che serviranno a risistemare un’infrastruttura strategica per gli studenti della contrada Piragineti e per le loro famiglie.

«Abbiamo intercettato l’ennesimo finanziamento che ci permetterà di sistemare la mensa della scuola di Piragineti senza gravare in alcun modo sulle tasche della cittadinanza – ha dichiarato l’Assessore all’Istruzione Alessia Alboresi – andando ad intervenire su una sede scolastica importante, che serve una vasta contrada, riqualificandola e migliorandola».

«Quello sulle infrastrutture scolastiche è un focus che in questi anni è stato al centro dell’agenda amministrativa – ha aggiunto il Sindaco Flavio Stasi – nel quale abbiamo trovato situazioni variegate, spesso critiche. Con più tipi di interventi, intercettando le forme di finanziamento più svariate, certamente oggi le infrastrutture scolastiche cittadine sono migliorate, sotto il profilo dell’attenzione, della funzionalità, anche sotto il profilo estetico. Ovviamente si tratta di un lavoro ancora in corso e con questo finanziamento procediamo in questa direzione».