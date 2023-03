A Castrovillari inaugurato Concept C -wine and fashion: lo show room che esalta le produzioni vitivinicole del territorio

Uno spazio moderno, essenziale, ma carico di significato. Legato insieme dall’eleganza che tanto nelle produzioni vitivinicole dell’azienda Tenuta Celimarro di Valerio Cipolla, quanto nelle collezioni di moda firmate dal marchio HandMade di Cinzia Tiso, esaltano il buono ed il bello che la Calabria può esprimere. Ecco esplicitato il senso di “Concept C – wine & fashion”nuovo show room inaugurato in piazza Giovanni XIII nel giorno della festa della donna a Castrovillari. A salutare il battesimo di questa nuova scommessa imprenditoriale che esalta identità e professionalità territoriali c’era il sindaco, Domenico Lo Polito, che ha saluto con entusiasmo la nascita del primo co-working in città.

Due giovani esperienze professionali che si incontrano in un unico modello di promozione della territorialità espressa nei vini dell’azienda Celimarro e nelle creazioni sartoriali della giovane stilista Cinzia Tiso. Insieme in uno show room che non solo ha l’ambizione di offrire una proposta commerciale nuova, ma anche il desiderio di essere punto di riferimento per una nuova stagione della promozione di un’areale, quello compreso tra Pollino e Sibaritide, dalle grandi espressività enogastronomiche, culturali, creative.

In occasione della inaugurazione di questo nuovo spazio – aperto tutti i giorni domenica esclusa – l’azienda Celimarro debutta con la nuova bottiglia celebrativa dei 10 anni di attività che presto sarà a disposizione degli appassionati proprio nello show room castrovillarese, mentre il marchio HandMe mette in mostra la nuova collezione ispirata ai colori della Calabria.

Cinzia Tiso, stilista di San Lorenzo del Vallo, formata presso l’Accademia Altieri Moda e Arte di Roma, e Valerio Cipolla, fondatore di Tenuta Celimarro, giovane enologo e produttore di vino laureato in Viticoltura ed Enologia all’Università degli Studi della Basilicata, rappresentano l’esempio di due professionisti, ciascuno nel proprio settore, che hanno scelto di ritornare in Calabria per compiere quel processo di riscatto investendo sul proprio percorso di studi e le potenzialità che la terra di origine offre.