La memoria dell’attualità”: a Tarsia una due giorni di incontri per parlare di Sud, giovani, donne, lavoro e PNRR

Cultura & Solidarietà ritorna a Tarsia per le popolazioni del Sud a discutere sulla “La memoria dell’attualità” .

Un appello a rendere circolari ed universali le buone maniere ed a riconoscere le fragilità e le diseguaglianze, il valore delle democrazie prima della dittatura, delle guerre e della resistenza a cura del Presidente di Cultura & Solidarietà, Francesco Vivacqua, da anni attento e vigile sostenitore del territorio e delle sue tante opportunità di sviluppo e crescita.

In questa occasione Giangiacomo Schiavi, scrittore, editorialista del Corriere della Sera, sarà presente per arricchire tutti gli elementi del prestigioso parterre:

Tiziana Costarella, avvocato del Foro di Reggio Calabria, presidente dell’Associazione Antrònomos si occuperà della problematica lavorativa delle donne del Sud in prospettiva europea

Sonia Scarpante scrittrice milanese reduce dal successo della sua ultima pubblicazione “Pensa, scrivi, vivi” che intratterrà il pubblico sul tema del valore dell’autostima femminile.

Don Antonio Mazzi tratterà il ciclo della vita paragonandolo al tema delle 4 stagioni, dimostrando che malgrado il passare degli anni la persona mantiene una autenticità da valorizza.

Alessandro Rosina che illustrerà il passaggio generazionale dissertando sul tema dell’eterna conflittualità tra giovani ed anziani e sull’inverno demografico.

Rosario Trefiletti presidente Federconsumatori intratterrà il pubblico su economia banche e finanziamenti pubblici.

La squadra del Cosenza Calcio Femminile presente al completo sarà anche insignita della

“Stella al Merito Sociale” di Cultura & Solidarietà per la eccellente capacità di coniugare studio, lavoro e Sport raggiungendo grandi successi.

Leonardo Leone fondatore di Oros Pay che illustrerà le tendenze della nuova economia.

Sede di questi convegni sarà Ferramonti, il più grande campo di concentramento fascista italiano, in Tarsia (Cosenza) dove sono stati internati, tra gli altri, ebrei stranieri presenti sul territorio italiano, ebrei italiani, antifascisti e profughi politici, nel quale daranno il loro Benvenuto il Sindaco di Tarsia Avv. Roberto Ameruso, l’assessore alla Cul ltura Roberto Cannizzaro e la Direttrice Teresina Ciliberti.

“Visto che ci ospita Tarsia, nella meravigliosa Calabria, non posso – ha sottolineato Francesco Vivacqua – non rilevare anche in questa occasione che memoria significa anche non dimenticarsi del Sud perché è dal sud che può ripartire la ripresa economico e sociale dell’Italia tutta. Certo la spinta deve venire dalle realtà che sono sul territorio, pubbliche e private di questo nostro Sud, ma poi c’è bisogno del contributo di tutti”.

Molti anche i personaggi Tarsiani e Calabresi che parteciperanno nei due giorni di Convegni che per brevità, non citiamo ma invitiamo a visitare il sito: www.culturasolidarieta per averne contezza.