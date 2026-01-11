Il 15 gennaio a Catanzaro il convegno “Etica, rigenerazione e sviluppo del territorio”

“Costruiamo insieme un futuro a misura d’uomo”, con questo invito il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC), Sezione di Catanzaro-Squillace, chiama a raccolta le Associazioni cattoliche, il Terzo Settore, le Organizzazioni Sindacali, gli Ordini professionali, il mondo delle imprese e dell’industria per avviare un dialogo e un confronto aperto, inclusivo e propositivo sulle questioni sociali, culturali, che oggi le persone vivono in modo diretto come lavoro, disuguaglianze, economia, sanità, ambiente, territori, famiglia e porre le basi per la costituzione di una rete per porre in essere concrete iniziative per migliorare il contesto sociale, creare le basi per un futuro migliore, avviando sinergiche e condivise attività per realizzare il bene comune, mettendo l’uomo e la dignità dell’uomo al centro dell’attenzione, sensibilizzando le istituzioni e l’opinione pubblica, in quanto è su questi temi che si gioca il nostro futuro.

Per avviare questa iniziativa di ampio respiro il MEIC ha organizzato il prossimo 15 gennaio, alle ore 15,30 , presso il Seminario Teologico Regionale di Catanzaro, sito in Viale Pio X, un Convegno sul tema “ Etica, rigenerazione e sviluppo del territorio , che ha come tema di fondo, la rigenerazione, intesa come la capacità degli individui e delle comunità di rinnovarsi, evolversi e trovare un equilibrio più armonioso con sé stessi, con gli altri e con il mondo.

“La rigenerazione umana – ha evidenziato Luigi Bulotta, presidente della Sezione MEIC – assume una particolare rilevanza in un’epoca, come quella attuale, caratterizzata da problematiche di varia natura e che incidono sulla nostra vita e sul benessere sociale. Ecco perché nessun intervento di rigenerazione sociale, urbana può essere avulso dal recupero di quei valori sociali e umani su cui si deve basare la vita di una città, di una comunità concepita come organismo vivente e vivibile, insieme di vite e di relazioni umane, che mettono in campo azioni e iniziative in grado di migliorare la qualità della vita delle persone e delle comunità, migliorare la bellezza dei luoghi, tutelare l’ambiente per creare un futuro migliore a vantaggio delle prossime generazioni. La rigenerazione umana va oltre il miglioramento individuale, perché mira al benessere di tutti indistintamente e mira a creare una società più equilibrata, sostenibile e orientata al “bene comune”. Per realizzare questo obiettivo intendiamo proporre la costituzione di una “Alleanza per il bene comune” aperta ad associazioni, sindacati, associazioni di categoria, ordini professionali, università, formazioni sociali di varia natura, enti e istituzioni pubbliche e ogni altro soggetto pubblico e privato per promuovere e sostenere ad ogni livello, il bene comune e i diritti inalienabili dell’uomo, difendendo i principi cardine della Costituzione”.

Il Convegno, articolato in due sessioni, con qualificati relatori che svilupperanno sotto vari profili il tema della rigenerazione, rappresenta l’avvio di un percorso da costruire con il contributo di tutti, al fine di stimolare e favorire uno spirito di cittadinanza attiva e perseguire obiettivi condivisi per migliorare la qualità della vita e promuovere l’uomo e la dignità umana.

I lavori saranno aperti dal presidente Luigi Bulotta che illustrerà le motivazioni che hanno indotto la Sezione MEIC all’iniziativa. Seguiranno i saluti istituzionali di S.E. Mons. Claudio Maniago, Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace, di Nicola Fiorita, Sindaco di Catanzaro, e di S.E. Castrese De Rosa, Prefetto di Catanzaro.

La prima sessione, moderata da Antonio De Marco, consigliere del MEIC, prevede tre relazioni che svilupperanno, sotto vari profili, il tema della rigenerazione. Ledo Prato, Segretario generale dell’Associazione Mecenate 90, si intratterrà su “Costruire un futuro sostenibile: rigenerazione urbana, ambiente e comunità”. Seguirà la relazione di Luana Parisi, Prof.ssa Associata di Architettura all’University of East London, su “Rigenerazione sociale, umana e urbana: una sostenibilità integrale”. Concluderà la prima sessione la relazione del prof. Stefano Zamagni, docente di Economia civile all’Università di Bologna, su “Etica, rigenerazione e sviluppo dell’economia”

La seconda sessione avvia già una fase operativa e concreta di coinvolgimento e di confronto

e prevede una tavola rotonda su “Il ruolo delle professioni per la rigenerazione sociale e il bene comune” e un dibattito aperto a tutti per consentire ad ognuno di intervenire per esprimere idee e fare proposte. Alla Tavola rotonda parteciperanno: Federico Bonacci, presidente regionale Associazione Medici Cattolici; Eros Corapi, presidente Ordine Architetti di Catanzaro; Gerlando Cuffaro, presidente del Raggruppamento degli Ordini tecnici Catanzaro e Antonino Sgro, presidente federazione dei dottori agronomi e dottori forestali. Questa sessione sarà coordinata da Alberto Scerbo, Ordinario di Filosofia del diritto Università Magna Graecia, che trarrà le conclusioni del Convegno.