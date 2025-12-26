“Le convinzioni, più delle bugie, sono nemiche pericolose della verità” - Friedrich Nietzsche
HomeAgoràAgorà CatanzaroDal 27 al 30 dicembre l'esperienza guidata nel cuore del Teatro Politeama...
AgoràAgorà Catanzaro

Dal 27 al 30 dicembre l’esperienza guidata nel cuore del Teatro Politeama di Catanzaro

Il Teatro Politeama “Mario Foglietti” di Catanzaro per la prima volta apre le sue porte ai cittadini e ai turisti in occasione di una visita guidata drammatizzata promossa con l’intento di far scoprire le origini, le storie e le curiosità che si celano dietro l’autentico gioiello architettonico firmato da Paolo Portoghesi. Dal 27 al 30 dicembre si potrà salire a bordo de “La nave teatro” per un viaggio nel cuore del teatro e tra le sue meraviglie: inaugurato nel 2002, il Politeama è tra i teatri pubblici più “giovani” a livello nazionale che ha saputo scrivere una storia importante. Dal punto di vista estetico rappresenta un connubio tra le forme musicali, naturali e quelle storiche legate al palcoscenico.
Suggestioni visibili nella facciata, che evoca il Barocco di Borromini, nella conchiglia del soffitto che domina la grande sala, negli elementi fortemente simbolici della pianta, che richiama la forma della lira, delle balconate ispirate a quelle del violino, della decorazione a sette punte dei palchetti che indicano le note musicali. E ancora le stelle che richiamano il mondo marino, il colore delle sedute della tonalità damasco che ricorda la nobile arte della sete catanzarese.
Il teatro di Portoghesi è una vera e propria esperienza da vivere, ancora non del tutto conosciuta e valorizzata. Da qui l’intuizione di dare vita ad una drammaturgia grazie all’idea di Settimio Pisano, Direttore Generale del Politeama, che ne ha commissionato la scrittura a Giacomo Carbone. Ne è scaturita una produzione, in collaborazione con Teatro del Carro, attraverso il corpo e la voce dell’attore e performer Francesco Gallelli che condurrà i visitatori come un nocchiero con i suoi viaggiatori. Entrando e uscendo dal personaggio, accoglierà il pubblico nel foyer, spostandosi poi verso la platea e il palco, per concludere con una visita panoramica dall’ultimo piano, arricchendo il racconto di aneddoti e leggende legate al teatro.

Sarà possibile assistere alle visite, per una durata di 45 minuti circa, da sabato 27 a martedì 30 dicembre, tutti i giorni alle ore 17.00 e alle ore 19.00, domenica 28 dicembre anche la mattina alle ore 11.00.

Articolo PrecedenteLe celebrazioni di Natale nella Diocesi di Lamezia Terme
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Referendum sulla giustizia: a Lamezia Terme un incontro pubblico per informare e dialogare sulle ragioni del NO

Il 30 dicembre Il Grinch al “Cilea” di Reggio Calabria

A Cassano il Capodanno parla ai giovani nel segno della musica e della sicurezza. Special guest: Samurai Jay. Ad aprire la serata lo show...

Domani a Vito la VI edizione del Presepe vivente

A vent’anni porta già in alto il nome di Lamezia Terme: Bruno Pasquale Toscano è Maresciallo della Guardia di Finanza

Magia al “Cilea” di Reggio Calabria con il concerto delle Incanto Quartet

Palmi, nasce l’Arci Chicchi: inaugurazione della nuova sede in via Affaccio

Tommaso Costa assumerà l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica dell’ASD Siderno 1911

Le celebrazioni di Natale nella Diocesi di Lamezia Terme

Il 28 dicembre a Locri il XIV Cimento invernale della Locride

Sequestrati area e manufatti adibiti ad attività di ristorazione nel Comune di Paola

Arcieri catanzaresi protagonisti nell’ultima gara dell’anno

Cosimo Papandrea il 30 dicembre a Gioiosa Ionica

La Sideco Basketball Lamezia si impone su Soverato

Cosenza, raccolta differenziata: le variazioni del calendario per le festività natalizie

Catanzaro, ascensore Bellavista: nuove telecamere sulle scale per tutela del decoro urbano

Concerto di Natale a Vibo Valentia: musica e condivisione presso lo stabilimento produttivo di Baker Hughes di Vibo Valentia

Lieve malore per il vescovo Attilio Nostro: ricoverato per accertamenti all’ospedale

Dal mare all’entroterra: il calendario 2026 dei Parchi Marini racconta una nuova Calabria esperienziale

Saracena vive il Natale: villaggio, musica e tradizioni per rafforzare identità e comunità

Taurianova (RC), presentato il libro “Mi rimetto in gioco”: una magia di ritorno, inclusione e rinascita per l’ultimo incontro di Parole d’Autunno

Cocaina e pistola nascosta nella cassetta delle lettere: arrestato un uomo a Reggio Calabria

“La Madonna della Consolazione: Fede e Tradizione di un Popolo”: inaugurata la mostra al Castello Aragonese di Reggio Calabria

Impianti sportivi, Mattiani: “Da Regione Calabria risposta forte per ammodernamento strutture”

Cane antidroga scova marijuana e cocaina in casa e in un terreno: un arresto a Gioia Tauro

Zagarise incontra Luigi Verrino: gli studenti scoprono l’arte del maestro locale

“Calabria che incanta”, gli organizzatori storici degli eventi protestano: “Esclusi da graduatoria senza logica, Occhiuto tradisce se stesso””

Monterosso Calabro celebra le radici con “Filanda in Festa – Assaggi di tradizione per chi resta, per chi torna”

Serra (ITS Cadmo Academy): “Dati su occupazione confermano la validità dei corsi ITS, l’84% trova lavoro appena conclusi i percorsi, il 70% in Calabria...

Prevenzione incendi, tutela delle foreste e viabilità: firmata la convenzione tra la Provincia di Cosenza e cinque Comuni

Lamezia, Gianturco e De Sensi: “Affidati i lavori per recupero del Teatro Umberto. Al sicuro finanziamento di Agenda Urbana”.

Lotta alle frodi alimentari: sequestrate in Calabria 12 tonnellate di olio evo senza tracciabilità

Andiloro: “Pianificazione idrogeologica chiave per la Calabria”

USR Calabria, Mattiani: “Loredana Giannicola profilo di altissimo livello”

Aperitivo Azzurro e Natale Solidale: a Diamante Forza Italia Giovani tra radicamento territoriale, comunità e protagonismo giovanile

Catanzaro, nuovi ambienti accoglienti per i piccoli pazienti del ‘Dulbecco’

Lions Club Catanzaro Host, 68 anni di Charter: una storia di servizio, amicizia e impegno per la comunità

Lamezia, cinema in lingua originale al Chiostro di San Domenico: due appuntamenti con l’associazione UNA

Nomina Giannicola in Usr, Micheli: “Insieme sarà possibile lavorare per rafforzare offerta formativa”

ASP Catanzaro potenzia i turni di continuità assistenziale per le feste: copertura fino al 93% grazie a misure straordinarie

Furto notturno a Santa Maria del Cedro: sradicato e portato via uno sportello automatico della banca

Rende: sospensione traffico ad Arcavacata

Sanità a Vibo Valentia, associazioni e sindacati criticano il DCA 350: sit-in e denunce contro carenze ospedaliere

Mercatini solidali all’Istituto Comprensivo “Luigi Chitti” di Cittanova: grande successo e boom di presenze

Vibo Valentia riceve 19 milioni di euro: Mangialavori e sindaco Romeo celebrano la collaborazione istituzionale

Natale di solidarietà a Castrovillari: il Gruppo Zampognari porta musica e speranza all’ospedale ‘Ferrari’

Reggio, minacce a delegato sindacale negli appalti ferroviari. La denuncia della UILTrasporti Calabria: “Non indeboliranno nostra azione”

Cinque tonnellate di fuochi illegali sequestrate nella Locride: due denunciati

La Madonna della Consolazione: Fede e Tradizione di un Popolo. Inaugurata la mostra al Castello Aragonese che rinsalda il rapporto tra la città e...

L’Associazione “In Vena A.P.S.” dona attrezzature sanitarie al reparto di Ortopedia dell’Ospedale “G. Jazzolino” di Vibo Valentia

Siderno inaugura la nuova piscina comunale

Continuità assistenziale, De Nardo (Fimmg CZ): “Riproposte misure straordinarie per assicurare copertura delle postazioni durante le festività”

Piano regionale benessere animale, Straface: “Si va verso oasi canine, ospedali veterinari di distretto e sterilizzazioni”

Falerna apre le porte al Natale con due eventi tra musica e gusto

Montalto Uffugo e l’eredità di Leoncavallo: confronto sulla valorizzazione del territorio

Reggio, piazza De Nava al centro dello sport: due eventi simbolici per l’atletica e i valori olimpici.

Manuel Pecora in concerto a Bovalino: il giovane talento del violoncello interpreta Bach e Hindemith

Aperinchiostro d’inverno: il 30 dicembre al Museo dei Brettii e degli Enotri il live di Giorgio Caporale

Prodotti natalizi non conformi: sequestrati oltre 21mila articoli a Cetraro (Cs)

Maxi sequestro nel Reggino: sottratti al mercato clandestino botti illegali per una tonnellata

Il 4 gennaio a Cosenza arriva “Brokeback Mountain”

Cocaina tra le noccioline: scoperti e sequestrati 435 kg al porto di Gioia Tauro

Rende: divieto di sosta nel Centro Storico per il 26 dicembre

Tarsia Città dell’Olio: festeggiamenti il 28 dicembre

Il messaggio di Natale di S.E. Mons. Francesco Oliva: “Dio entra nella nostra fragilità”

Rende: piano sosta via Busento e parte di via Kennedy

Bilancio di previsione 2025-2027 e variazioni d’urgenza: riconvocato il Consiglio comunale di Cosenza per il 30 dicembre

Cosenza: Concerto di Capodanno nel Centro Storico: giovedì 1° gennaio 2026, ore 20

E’ tornato a campeggiare all’imbocco della galleria del San Giovanni il manifesto di “Marilyn” in ricordo di Mimmo Rotella

Nomina di Loredana Giannicola. Il Sindaco Franz Caruso esprime apprezzamento e auguri

Hermes Praticò eletto all’unanimità Rappresentante Distrettuale Interact per la Calabria

A Taurianova il totem della Prossimità: Comune, Csv e volontari in piazza per la comunità

Manovra, Minasi (Lega): “Sbloccati interventi strategici per territorio, sanità e infrastrutture”

La solidarietà di Gioventù Nazionale a Crotone

Locri: i carabinieri incontrano i bambini

Melito Porto Salvo, Antonino Saverio Foti nuovo Commissario cittadino della Lega Calabria

A Scala Coeli una mostra dedicata a Frida Kahlo organizzata da Pasquale Tridico e curata da Amedeo Fusco

Gallico onora la memoria di Pasquale Mazzù con l’intitolazione di una via

𝐂𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐨, 𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐮𝐠𝐮𝐫𝐢 𝐝𝐢 𝐍𝐚𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐀𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞: 𝐯𝐢𝐜𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐚𝐢 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐞 𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨

Agrifidi compie 40 anni: quattro decenni al fianco delle imprese agricole calabresi

‘The Christmas Show’, il Rotaract di Reggio Calabria accende la solidarietà: un sostegno concreto alla ‘Casa di Benedetta’

Speciale DAZN sul campo di Gagliano – Mater Domini. Capellupo: “Quel campo racconta la città: passione, identità e amore per la propria storia”

Un angolo di Caraibi a Reggio Calabria: Saint Barth protagonista del Natale sul Corso Garibaldi

A Belsito la presentazione del libro “Pensieri Di-Versi” di Gaspare Francesco Marrelli

Concerto di Natale con l’Orchestra Giovanile del Conservatorio Tchaikovsky di Lamezia Terme

Lavori di bitumatura a Cosenza: divieti di sosta e di transito in via Cilea il 29 e il 30 dicembre

Cerisano diventa sito dimostratore del Progetto PNRR Tech4You per la gestione sostenibile delle acque meteoriche

Vibo: approvato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche

Palaia e Mancuso: “Inaugurazione della scuola media di Santo Janni, segnale di attenzione per i quartieri e per le famiglie”

I ragazzi dell’I.C. “Falcomatà – Archi” ai Campionati di Astronomia

“La Discepola. Teodora la santa di Calabria” chiude il suo tour ad Aiello Calabro

Cosenza: Uffici comunali chiusi il 24 dicembre. Garantiti i servizi essenziali

Rotatoria tra le statali 534 e 106: avviato l’iter di approvazione del progetto Dopo le interlocuzioni tra Comune e Anas, presentata la richiesta di...

Scuola, Rosaria Succurro augura buon lavoro a Loredana Giannicola, nuova direttrice generale dell’Usr Calabria

Paola, traumi ortopedici gestiti in Pronto soccorso in meno di un’ora

La Città Metropolitana sceglie l’energia e la musica di Clementino per il Capodanno di Gioiosa Ionica

L’iniziativa del Kiwanis Club di Rende, “Piccolo Chef per un giorno”

“Finalmente Catanzaro”: un programma natalizio ricco di eventi che anima la città

Un Trionfo di note e comunità al Palasport: concerto di Natale a Pianopoli

Il concerto di Natale all’Istituto Omnicomprensivo “Rita Levi Montalcini” di Filadelfia

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook