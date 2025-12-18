Castello di Fiaba – Magie di Natale e Racconti di Calabria / Domani al Complesso San Giovanni aprirà la mostra “Cuntàra cùnti”

Sarà inaugurato domani venerdì 19 dicembre, alle ore 18.30, nelle sale del Complesso San Giovanni il progetto “Cuntàra cùnti” che si integra nel più ampio programma “Castello di Fiaba – Magie di Natale e Racconti di Calabria” promosso dall’amministrazione comunale.

“Un’iniziativa – spiega l’assessora alla Cultura, Donatella Monteverdi – che trae origine nelle suggestioni fornite dal libro di Letterio di Francia, Fiabe e novelle calabresi, pubblicato per la prima volta nel 1929. Un progetto che mira a valorizzare le nostre tradizioni e l’identità calabrese attraverso il legame con la contemporaneità. Il Complesso San Giovanni, in questo periodo di feste, si è trasformato e illuminato per accogliere grandi e piccini, tra cultura e divertimento, per un percorso espositivo condiviso e reso possibile grazie al sostegno di Fondazione Banco di Napoli e Donzelli Editore”.

“Cuntàra cùnti” è una formidabile opportunità per ripensare la tradizione del racconto e della fiaba che, pur nelle differenze, ha unito le diverse regioni italiane, il resto d’Europa e la tradizione mediterranea e mediorientale. La riflessione si dipana verso un’idea contemporanea di racconto e narrazione, di come la fiaba rientri nell’immaginario di un mondo altro e di una possibilità di ripensare l’immaginazione, intesa come ridefinizione dei contorni di realtà.