Castello di Fiaba – Magie di Natale e Racconti di Calabria / Domani al Complesso San Giovanni aprirà la mostra “Cuntàra cùnti”

Sarà inaugurato domani venerdì 19 dicembre, alle ore 18.30, nelle sale del Complesso San Giovanni il progetto “Cuntàra cùnti” che si integra nel più ampio programma “Castello di Fiaba – Magie di Natale e Racconti di Calabria” promosso dall’amministrazione comunale.
“Un’iniziativa – spiega l’assessora alla Cultura, Donatella Monteverdi – che trae origine nelle suggestioni fornite dal libro di Letterio di Francia, Fiabe e novelle calabresi, pubblicato per la prima volta nel 1929. Un progetto che mira a valorizzare le nostre tradizioni e l’identità calabrese attraverso il legame con la contemporaneità. Il Complesso San Giovanni, in questo periodo di feste, si è trasformato e illuminato per accogliere grandi e piccini, tra cultura e divertimento, per un percorso espositivo condiviso e reso possibile grazie al sostegno di Fondazione Banco di Napoli e Donzelli Editore”.
“Cuntàra cùnti” è una formidabile opportunità per ripensare la tradizione del racconto e della fiaba che, pur nelle differenze, ha unito le diverse regioni italiane, il resto d’Europa e la tradizione mediterranea e mediorientale. La riflessione si dipana verso un’idea contemporanea di racconto e narrazione, di come la fiaba rientri nell’immaginario di un mondo altro e di una possibilità di ripensare l’immaginazione, intesa come ridefinizione dei contorni di realtà.
Partendo da questi presupposti, la mostra – a cura di Claudio Libero Pisano – vede la partecipazione di artisti che presenteranno opere ispirate direttamente al testo di Letterio di Francia o che saranno presenti con opere che riflettono sulla contemporaneità del racconto e del significato della fiaba, del sogno, del desiderio. Per la mostra sono invitati Dias&Riedweg, Paola Gandolfi, Alessandro Piangiamore, Gioacchino Pontrelli, Donatella Spaziani, Francesco Vaccaro, Valentina Vannicola, Andrea Winkler & Stefan Panhans.
“Cuntàra cùnti” prevede anche una sezione performativa – curata da Settimio Pisano – con gli interventi di Gaetano Palermo e Teodora Grano, due artisti emergenti tra i più interessanti della nuova scena italiana. Ad ognuno di loro è affidata la presentazione di più lavori, creando così due “personali” che restituiscono un’idea complessiva della loro visione creativa. Ad accompagnare il percorso la presentazione del libro “Stato di incanto. Danza, non-danza, post-danza e performance” di Teresa Macrì, critica d’arte e curatrice indipendente, catanzarese di nascita, tra le più apprezzate del panorama nazionale.
Programma:
Venerdì 19 dicembre
17.30 “Swan” (Gaetano Palermo) – Piazza Matteotti
18.30 Inaugurazione mostra Complesso San Giovanni
Sabato 20 dicembre
11.00 “Still” (Gaetano Palermo) – Corso Mazzini
16.00 Presentazione del libro Stato d’incanto di Teresa Macrì – Complesso San Giovanni
18.30 “Fuga BWV 565” (Gaetano Palermo) – Corso Mazzini
Domenica 21 dicembre
19.00 “Daughters” (Teodora Grano) – Complesso San Giovanni
19.30 “Abbiamo lavorato tanto” (Teodora Grano) – Complesso San Giovanni
Orari mostra Complesso San Giovanni 19 dicembre 2025 / 22 febbraio 2026
10.00 – 13.00 / 16.30 – 20.00
25 dicembre 10.00 – 13.00
26 dicembre 16.30 – 20.00
Epifania 16.30 – 20.00
Lunedì chiuso
Ingresso gratuito