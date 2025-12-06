Il Complesso San Giovanni di Catanzaro accende la fantasia di grandi e piccini: dal 12 dicembre arriva “La fiaba nel Castello – Magie di Natale e racconti di Calabria”

Il Natale arriva con un tocco di magia al Complesso Monumentale del San Giovanni di Catanzaro. Per un intero mese, dal 12 dicembre al 12 gennaio, il contenitore del centro storico si animerà con luci, colori e tante attività pensate per far sognare bambini, famiglie e curiosi di ogni età.

L’assessora alla Cultura, Donatella Monteverdi, racconta l’idea alla base dell’iniziativa sposata dalla giunta Fiorita. “Vogliamo trasformare il San Giovanni in un luogo accogliente e gioioso, dove grandi e piccoli possano vivere insieme momenti di fantasia, creatività e divertimento”. Il progetto nasce dalla collaborazione con associazioni, artisti, artigiani ed esercenti del territorio, per regalare alla città un Natale speciale e pieno di sorprese.

All’interno del complesso si scopriranno percorsi fiabeschi, installazioni creative realizzate dall’Accademia di Belle Arti e atmosfere musicali curate dal Conservatorio Tchaikovsky. Un modo per immergersi completamente nel clima natalizio e rivivere, attraverso storie e immagini, le tradizioni più belle della nostra regione.

Tra le sorprese, anche un tuffo nelle fiabe calabresi di Letterio Di Francia, grazie alla collaborazione con la casa editrice Donzelli e al supporto della Fondazione Banco di Napoli: racconti affascinanti che faranno volare la fantasia dei più piccoli.

Alcune sale ospiteranno, inoltre, laboratori creativi e attività espositive nell’ambito del progetto RaccontArti con Confartigianato.

Non può mancare l’esperienza della Catanzaro sotterranea: visite guidate nelle misteriose Gallerie del San Giovanni, tra storie, curiosità e un pizzico di magia. Le visite di questo fine settimana si terranno oggi sabato 6 dicembre dalle 16:30 alle 20:00 (ultimo ingresso 19:30); domani domenica 7 dicembre dalle 10:30 alle 13:00 (ultimo ingresso 12:30) e dalle 16:30 alle 20:00 (ultimo ingresso 19:30).

“Sarà un’occasione per scoprire il San Giovanni come un luogo vivo, pieno di sorprese e capace di incantare tutti”, conclude l’Assessora Monteverdi.