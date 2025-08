Catanzaro, venerdì prossimo torna la Fiera di San Lorenzo

Tornerà ad aprire i battenti, dall’8 al 10 agosto prossimi, la tradizionale Fiera di San Lorenzo. “La fiera – commenta l’assessora alle Attività economiche, Giuliana Furrer – è una delle manifestazioni più antiche e radicate nella storia della nostra città, ma negli ultimi anni ha vissuto una fase di progressivo indebolimento, sia in termini di partecipazione che di attrattività. Per questo l’Amministrazione comunale ha deciso di avviare un percorso di rilancio che riporti al centro il valore simbolico e sociale di questo appuntamento. Intendiamo promuovere sempre di più una visione culturale che metta al centro l’identità cittadina, il legame con le nostre radici, per trasformare il patrimonio immateriale in risorsa viva per la comunità. Non si tratta solo di rivitalizzare un evento commerciale ma di ridare valore agli spazi di incontro e alle occasioni collettive che tengono insieme memoria, economia locale e senso di appartenenza. Non a caso, abbiamo pensato di vivacizzare la fiera con uno spettacolo di Enzo Colacino, un artista che da sempre incarna lo spirito della città e che venerdì 8 agosto alle ore 21:00, nel cortile del plesso Giglio dell’istituto comprensivo Materdomini, porterà in scena “Parrandu parrandu”, un classico del suo repertorio, molto caro ai catanzaresi. Questo – ha conclude l’assessora Furrer – è solo un primo passo. Il nostro obiettivo è lavorare, anno dopo anno, per restituire alla Fiera di San Lorenzo il ruolo che merita nella vita della città, accompagnandola con un programma che ne ampli le potenzialità culturali e sociali, sempre in dialogo con i cittadini, gli operatori e le realtà del territorio”.