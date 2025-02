Progetto Libriamoci 2025 nelle scuole del comprensorio lametino

Non si è trattato solo di leggere, ma di vivere il libro, di immergersi in un mondo dove le parole prendono vita e i personaggi saltano fuori dalle pagine. Centinaia di ragazzi delle Scuole del circondario lametino sono stati coinvolti in una settimana di letture che li ha trasportati in mondi fantastici, aprendoli a nuovi orizzonti. Il successo straordinario di questa esperienza è stato evidente nel modo in cui ogni partecipante ha vissuto la lettura come un’opportunità unica di crescita, rafforzando la loro connessione con la cultura e la creatività. Ogni storia letta e ogni discussione condivisa hanno stimolato curiosità e consapevolezza, accendendo la scintilla della conoscenza. La lettura, infatti, non è stata soltanto un momento di intrattenimento, ma un’occasione di riflessione e arricchimento.

Ogni pagina sfogliata ha alimentato il desiderio di esplorare, di comprendere più a fondo il mondo che ci circonda e di avventurarsi nei misteri della mente umana. Durante questa settimana speciale, la lettura è diventata una porta che si spalanca su mondi nuovi, trasformando ogni partecipante in un vero protagonista di un’avventura educativa. Non più semplici spettatori, ma attori di un viaggio di scoperta che ha messo in gioco la loro curiosità, il loro spirito critico e la loro immaginazione. Con l’aiuto di autori, attori e docenti, gli studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con il processo creativo dietro la scrittura, scoprendo come nasce una storia, come si costruisce un personaggio, come si gioca con le parole per trasmettere un messaggio profondo.

Promossa dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito l’11ª edizione di LIBRIAMOCI – Giornate di Lettura nelle Scuole, che si è svolta dal 17 al 22 febbraio 2025, ha offerto agli studenti un’esperienza che ha contribuito a formare giovani menti capaci di pensare in modo analitico e profondo e di comunicare con empatia.

L’approccio della lettura ad alta voce è stato Il cuore pulsante di questa edizione che ha avuto un impatto educativo straordinario. I ragazzi sono stati profondamente affascinati dai racconti di Sina Mazzei, storie che, pur trattando tematiche filosofiche e psicologiche complesse, sono riuscite a mantenere una leggerezza che ha saputo coinvolgere ogni giovane lettore.

I personaggi indimenticabili, tratti da libri, editi da Grafichéditore di Antonio Perri, come Timere con il cielo dentro gli occhi, Dudù, un cucciolo di Bradipo, Pesticcio, un naso oltre la siepe, Gigliola Meravigliola alla ricerca del Tesoro nascosto, Paride in C’era una volta un mostro nell’armadio e Babies Topini in Parole come pesci hanno acceso il dialogo e promosso una partecipazione attiva che ha toccato i ragazzi tanto a livello emotivo quanto intellettuale. In qualità di esperto esterno, Sina Mazzei ha arricchito l’esperienza con laboratori creativi che hanno permesso ai ragazzi di esplorare le loro potenzialità artistiche e narrative. Le letture e le discussioni si sono trasformate in momenti di crescita, dove la collaborazione, l’empatia e il pensiero metacognitivo sono stati rafforzati. Ogni incontro ha rappresentato un passo in avanti verso una maggiore consapevolezza, non solo nei confronti dei libri, ma anche nei confronti della realtà che li circonda.

Le Giornate di Lettura non sarebbero state un successo senza il lavoro fondamentale delle figure chiave che hanno reso possibile l’iniziativa: la docente Anita Azzarito, responsabile del Bibliopoint dell’IC Maida, e Rosa Morello, docente responsabile dei Bibliopoint presso l’IC Gatti-Manzoni-Augruso. Grazie al loro impegno l’iniziativa ha avuto un forte impatto non solo sulle scuole, ma sull’intera comunità poiché hanno coordinato le attività culturali nei rispettivi istituti, collaborando con enti e associazioni locali per raggiungere gli obiettivi del progetto “Una Città che legge“. Lamezia Terme, da sempre all’avanguardia nel promuovere la cultura della lettura è la prima città in Calabria e tra le prime in Italia a stipulare il patto per la lettura fin dal 2018, ed ha recentemente rinnovato questo impegno, con l’adesione di numerose scuole, associazioni e organismi attivi nella promozione della lettura e della cultura in città. Il successo di LIBRIAMOCI 2025 non sarebbe stato possibile senza il fondamentale supporto delle dirigenti scolastiche, dott.ssa Sabrina Grande dell’IC Maida, e dott.ssa Antonella Mongiardo, dell’IC Gatti-Manzoni-Augruso, che hanno messo in campo il loro impegno e la loro visione strategica per integrare il progetto nelle rispettive scuole. La dott.ssa Sabrina Grande, e la dott.ssa Antonella Mongiardi hanno svolto un ruolo di leadership che ha reso possibile la piena partecipazione degli studenti e la creazione di un ambiente stimolante, aperto alla collaborazione e alla creatività. Con una visione chiara della lettura come strumento fondamentale per lo sviluppo delle competenze cognitive, linguistiche e sociali, hanno saputo valorizzare il piano dell’offerta formativa con l’iniziativa LIBRIAMOCI, riconoscendo la sua importanza non solo come momento di lettura, ma come esperienza educativa a 360 gradi, un’occasione di crescita collettiva.

Ma non finisce qui: il percorso è in continua evoluzione, come dimostra il progetto Intelle(go), che punta a potenziare ulteriormente le attività di lettura nelle scuole, ispirandosi sempre a nuovi ideali. LIBRIAMOCI è diventato molto più di una settimana di eventi: è una vera e propria esperienza educativa, un’opportunità di formazione per cittadini consapevoli, in grado di costruire un futuro migliore grazie alla lettura. L’11ª edizione di LIBRIAMOCI 2025 ha dimostrato che quando la lettura diventa un’esperienza condivisa, trasformativa e coinvolgente, ha il potere di illuminare le menti e costruire una società più empatica, curiosa e consapevole.