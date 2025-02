Sostanze stupefacenti e nuovo codice della strada: terzo appuntamento del progetto “Come Canne al vento” al Polo Liceale “Campanella Fiorentino” di Lamezia

novembre scorso, con l’introduzione di modifiche significative per chi guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e relative sanzioni disciplinate dall’ articolo 187. Nuove regole, nuove procedure di controllo, nuove tecnologie che mirano al miglioramento della sicurezza stradale e alla riduzione di incidenti causati da comportamenti irresponsabili.

I tre elementi che contribuiscono alla complessità dell’attività di guida sono complementari e insostituibili: il conducente, il veicolo e l’ambiente, che, seppure diversi, per capacità, efficienza e condizioni, devono sempre essere guidati dalla percezione del possibile rischio per prevenirle sinistri e occasioni che assicurino la sicurezza stradale.

I diversi relatori, con una trattazione puntuale e circostanziata, hanno condiviso le loro esperienze e strategie per affrontare le tematiche proposte, ma anche la necessità di una costante ricerca del benessere a cui ogni adolescente deve aspirare per se stesso e per gli altri.



A chiudere l’evento, un altro suggestivo intervento musicale, Portami via di Fabrizio Moro, un inno al coraggio e alla felicità, interpretato da Alessandra Ciliberto, allieva della classe di Canto della Prof.ssa Giovanna Massara.



<<L’evento ha rappresentato un’importante occasione di riflessione e confronto con esperti del settore>>, conclude la Dirigente Mustari, <<contribuendo a diffondere in modo fattivo una consapevolezza su tematiche complesse e promuovendo strategie di prevenzione efficaci. Non posso che ringraziare tutti coloro che, a vario titolo, hanno reso possibile l’incontro formativo. Nulla deve essere lasciato al caso e la Scuola, vocata a formare globalmente gli studenti, sia come persone che come cittadini, si impegna a continuare le collaborazioni attivate per affrontare e risolvere problematiche gravi e allarmanti, garantendo un’istruzione sana e vera>>.