A Lamezia Terme arriva il “fisico del web” Vincenzo Schettini

La Demea eventi culturali di Roma e il prof. Raffaele Gaetano del Centro Studi Koinè esprimono soddisfazione per l’eccezionale risposta delle scuole che parteciperanno con entusiasmo agli incontri a loro riservati con il prof. Vincenzo Schettini, programmati mercoledì 6 marzo, alle ore 9:00 e alle 11:30, presso il Teatro Grandinetti di Lamezia Terme.

Schettini, noto per la sua straordinaria capacità di rendere la Fisica accessibile a tutti, dialogherà con gli studenti su temi che hanno reso anche il suo ultimo libro “Ci vuole un fisico bestiale” un bestseller.

Vincenzo Schettini è un fisico, musicista, prof influencer e autore di bestseller. Agli inizi del 2000 si diploma in violino e didattica della musica per poi laurearsi in Fisica. Le due anime, quella artistica e quella scientifica, si sono fuse sotto l’idea di trasformare la Fisica da pura nozione a vero e proprio intrattenimento, imitando lo stesso effetto che ha la musica sul palcoscenico. Attraverso i canali social de “La Fisica che ci piace”, che contano milioni di followers. Collabora con il prestigioso programma di formazione dei docenti italiani al CERN, chiamato “Italian Teachers Program” che accoglie tre volte all’anno insegnanti di matematica e fisica italiani con la voglia di cambiare la loro prospettiva nei riguardi dell’insegnamento della fisica delle particelle e delle altre energie.