Lamezia Terme: “Franco Costabile 100: Grande Successo per il primo evento della rassegna “…con questo cuore troppo cantastorie”

“Il Comitato, nato a Lamezia Terme Sambiase, si propone di far conoscere e rendere onore alla figura e alle opere del Poeta Franco Costabile non solo nella nostra città e in Calabria, ma anche oltre i confini regionali.

Il 25 gennaio alle ore 18:00, il Teatro Franco Costabile di Lamezia Terme è stato il cuore pulsante di un’esperienza straordinaria, un trionfo culturale che ha coinvolto la comunità con gioia e partecipazione.

Il primo evento della rassegna “…con questo cuore tropicale cantastorie” è stato un successo trionfale, partecipatissimo e impeccabilmente organizzato. Gli ospiti di eccezione hanno arricchito la serata, elevando le tematiche trattate ad altissimi livelli di qualità culturale.

Il pubblico numeroso, proveniente da diverse parti della Calabria, ha confermato il grande successo dell’iniziativa, sottolineando la profonda risonanza a livello locale e regionale. Inoltre, l’adesione di numerose associazioni testimonia l’entusiasmo e il sostegno della comunità.

Un plauso speciale va ai ragazzi degli Istituti Comprensivi Nicotera – Costabile e Borrello – Fiorentino, che con il loro spirito vivace e appassionato hanno contribuito in modo significativo al clima gioioso della serata.

Il Centenario in onore del più importante Poeta calabrese del ‘900, dal “cuore troppo cantastorie”, prosegue con impegno e determinazione nei prossimi mesi, con l’obiettivo di mantenere un elevato livello di partecipazione e qualità culturale”. Lo afferma in una nota Antonio Lorena Consigliere Comunale FdI di Lamezia Terme.