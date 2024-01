Bando di Servizio Civile Universale con ASC Lamezia-Vibo: open day venerdì 4 febbraio al Civico Trame

La Fondazione Trame ETS e l’Associazione Antiracket Lamezia ALA mettono a disposizione quattro posti destinati a operatori volontari di Servizio Civile Universale che partecipano al bando 2023-24 di ASC Lamezia Terme-Vibo Valentia APS.

L’opportunità è rivolta a giovani con un’età compresa tra i 18 e i 28 anni compiuti e rappresenta un’esperienza significativa di crescita personale e professionale.

Il progetto di Trame e Ala si chiama FAB-LAB TERRITORI, CULTURA, INNOVAZIONE ed è parte del programma “Le Radici della nostra Cultura” che vuole educare all’esercizio della cittadinanza attiva, responsabile e solidale.

I ragazzi saranno impegnati per dodici mesi in attività finalizzate alla crescita della comunità locale attraverso eventi a sfondo culturale volti a sensibilizzare e promuovere il valore della legalità.

Venerdì 2 febbraio, dalle 17 alle 19, il centro culturale di via degli Oleandri Civico Trame, sede di attuazione del progetto, aprirà le porte a tutti gli aspiranti volontari, per far conoscere lo spazio e le attività proposte e incontrare lo staff con il quale si collaborerà.

Come partecipare al bando:

Gli aspiranti Operatori Volontari dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda OnLine (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet, e smartphone all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it/ entro e non oltre il 15 febbraio 2024 alle ore 14:00.

Per maggiori informazioni e scaricare il bando è possibile consultare la sezione “Selezione volontari” del sito www.politichegiovanili.gov.it/ e visitare il sito www.arciserviziocivile.it .

Per specifiche informazioni relative alla compilazione della domanda è opportuno rivolgersi a ASC Lamezia Terme-Vibo Valentia contattandoli al 0968448923.

Attività dei volontari presso il Civico Trame:

I volontari che verranno impiegati presso il Civico Trame di via degli Oleandri a Lamezia Terme avranno modo di affiancare, seguire e partecipare alle attività promosse dai due enti, tra cui l’organizzazione dell’annuale Festival dei libri sulle mafie giunto alla sua tredicesima edizione.

Saranno impegnati a sensibilizzare la cittadinanza sulle ripercussioni che il sistema delle pressioni criminali produce sulla qualità della vita e sull’economia della città, e ad organizzare iniziative di sensibilizzazione alla partecipazione democratica della vita della comunità.

Saranno protagonisti di eventi a sfondo culturale volti a promuovere la legalità, la cittadinanza attiva, il riscatto sociale e la memoria storica del territorio attraverso presentazioni di libri, laboratori didattici, rassegne e corsi.

Supporteranno l’azione di Ala nei tribunali, i progetti con le scuole di ogni ordine e grado della città e le attività di segreteria.

Gestiranno la biblioteca Giancarlo Siani acquisendo le competenze necessarie per la catalogazione dei libri e per l’uso dei sistemi informatici che regolano la registrazione di prestiti e restituzioni.

Infine, animeranno e avranno cura quotidiana degli spazi interni ed esterni di Civico Trame, ex centro anziani mai entrato in funzione che oggi è diventato spazio di partecipazione e produzione culturale in un quartiere periferico e privo di identità della città.

Verranno valorizzate competenze e propensioni dei volontari attribuendo a ciascuno compiti affini alla propria personalità, dopo un iniziale periodo di formazione interna.

Per ogni altra informazione sul progetto è possibile contattare il numero 329.0566908 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.