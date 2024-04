Centro Democratico: “Cassano ultima come reddito pro capite in provincia, la situazione è gravissima”

“Come ogni anno ci ritroviamo ad affrontare i dati del Ministero

dell’Economia e delle Finanze che concernono le dichiarazioni dei

redditi dell’anno precedente, riferite ai redditi dell’anno d’imposta

collegate, in questo caso il 2022.

Più volte abbiamo segnalato un grave rischio sociale ed una povertà

imponente in città, ed ora purtroppo questo dato è certificato dal

Mef. Cassano All’Ionio, tra i Comuni sopra i 15000 (quindicimila)

abitanti è ultima in Provincia di Cosenza, e penultima in tutta la

Calabria dopo il solo Comune di Isola di Capo Rizzuto.

Questo è un campanello d’allarme assordante, e con questa nota

vogliamo sollecitare gli enti locali, e soprattutto la Regione

Calabria ed il Governo nazionale a fare di più. Serve un vero piano

per Cassano, una zona speciale dove far pervenire investimenti poiché

nel nostro comune vi è una situazione economico-sociale davvero

gravissima. Qui c’è il rischio di una vera implosione. Il partito

Centro Democratico chiede un tavolo istituzionale a tutti i livelli

per Cassano. Nonostante gli sforzi e gli investimenti del Pnrr che

hanno visto protagonista l’Amministrazione Comunale, serve

assolutamente un forte investimento del pubblico e dell’industria

privata.

Come partito abbiamo il dovere di fotografare la realtà, che ad oggi è

sconcertante. Rimaniamo aperti al dialogo con tutte le forze politiche

interessate”.

Lo scrive in una nota il Circolo Centro Democratico Cassano All’Ionio.