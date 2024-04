Inaugurazione caserma S. Stefano Aspromonte, sindacato SIC: “Segnale importante nella lotta alla criminalità”

“L’inaugurazione a Santo Stefano in Aspromonte della nuova caserma dell’Arma

dei carabinieri, è stato un momento importante nella vita della nostra regione.

È stato uno spartiacque che assume una molteplicità di significati. Anzitutto è

il successo dello Stato nella guerra contro la ‘ndrangheta a cui oggi viene

sottratto un bene confiscato a un potente boss della zona e restituito alla

comunità sotto forma di presidio di controllo del territorio e sicurezza per i

cittadini.

Un passo avanti e un ottimo segnale è stata la presenza alla cerimonia di

inaugurazione del ministro agli Interni Piantedosi con una folta delegazione

istituzionale e militare: il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, la

sottosegretaria Wanda Ferro, il Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri

Teo Luzi, il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, il sindaco del centro

Aspromontano, il primo cittadino di Reggio Falcomatà e il prefetto Vaccaro.

La presenza di una delegazione di prim’ordine in un piccolo comune montano

noto perlopiù per aver dato i natali ad una delle organizzazioni criminali più

potenti e ramificate al mondo, è un segnale di vicinanza reale e concreto.

Noi abbiamo colto dallo Stato questo messaggio di presenza e legalità e diamo

fin d’ora piena disponibilità a fare la nostra parte per un cambiamento che deve

essere prima di tutto culturale e sociale e solo dopo repressivo e punitivo.

Questa caserma simboleggia la vicinanza dell’Arma al territorio e ai cittadini e

il SIC Calabria auspica che i tanti beni confiscati alla ‘ndrangheta vengano

restituiti ai cittadini e adibiti a funzioni sociali iniziando proprio da quei territori

dove più forte e asfissiante è la presenza della criminalità.

Ciò che è stato costruito dalla ‘ndrangheta deve essere distrutto. Lo Stato c’è

ed attraverso le tante articolazioni di cui è costituito deve riuscire a comunicare

anche in Aspromonte che è l’unico interlocutore pronto a fare gli interessi dei

cittadini sempre e comunque.

Questa nuova struttura rappresenta proprio questo: un punto di incontro con

la gente, con i ragazzi che oggi erano in piazza e che sono il futuro non solo di

Santo Stefano in Aspromonte ma di tutta la società.

Facciamo in modo che da qui possa partire un cambiamento. Mettiamo questa

terra sui binari della legalità, del rispetto delle regole e della dignità delle

persone.

L’efficienza delle istituzioni è il primo antidoto contro la criminalità organizzata.

E l’inaugurazione di questa caserma è un segnale di riscatto e un presupposto

di libertà e progresso.

La nostra Organizzazione sindacale promuove con convinzione e consapevolezza una immagine della Calabria lontana da stereotipi e retoriche ‘ndranghetiste. Noi siamo carabinieri, non vogliamo e non potremmo negare la realtà ma siamo convinti che la nostra regione è molto più che una associazione criminale: è storia millenaria, turismo, eccellenze, natura e cultura, risorse uniche al mondo.

Allo Stato chiediamo di essere presente e di restare al nostro fianco“spendendo” in Calabria i suoi uomini migliori e i mezzi di cui abbiamo bisogno per vincere una volta per tutte la guerra alla criminalità organizzata.

Noi ci siamo. Il SIC è al fianco di tutte le donne e gli uomini dell’Arma per non

lasciare nessuno indietro e dare un aiuto concreto alla nostra Istituzione e alla

nostra amata Calabria”.

Così il segretario generale regionale SIC Calabria, Amedeo Di Tillo.