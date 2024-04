Amministrative, unione di forze a Gerace: Giuseppe Cusato si unisce a Rudi Lizzi per le elezioni comunali

A pochi giorni dalla presentazione delle liste elettorali per le prossime Elezioni Comunali 2024 a Gerace, il consigliere Cusato Giuseppe abbraccia il progetto politico del gruppo “Con Voi per Gerace” nel quale Rudi Lizzi è candidato Sindaco.

La candidatura di Giuseppe Cusato, al fianco di Lizzi, era stata caldeggiata dallo stesso Lizzi che, nello stesso momento della rinuncia del consigliere a far parte dell’attuale maggioranza del comune di Gerace, lo aveva invitato ad affiancarsi al suo progetto per le prossime elezioni comunali.

Le motivazioni che hanno portato alle dimissioni dalla maggioranza comunale di Giuseppe Cusato, che ravvisa un operato della giunta comunale poco in linea con un interesse collettivo di tutela della città, hanno rappresentato un forte punto di contatto con il progetto che Rudi Lizzi sta creando con la sua lista.

Entrambi, Lizzi e Cusato, ritengono che la prematura scomparsa del sindaco Giuseppe Pezzimenti ha dato luogo a modalità gestionali che pongono sullo sfondo i reali interessi dei cittadini. Una di queste modalità non condivise dal consigliere uscente hanno avuto inizio con la revoca del mandato di vicesindaco a Rudi Lizzi.

Cusato ha dimostrato più volte, nell’ambito della giunta comunale, dissenso per scelte dell’amministrazione che ritiene sempre meno in linea con una visione partecipativa, la quale era uno dei pilastri della giunta capeggiata dal sindaco Pezzimenti, poi le cose sono cambiate.

La motivazione che porta Cusato ad entrare a far parte del gruppo “Con voi per Gerace” è la certezza di ritrovare in questa lista la volontà di mettere al centro il cittadino, con i suoi bisogni, in rapporto ad un quotidiano che richiede impegni di vario genere, che un comune ben amministrato può sicuramente facilitare.

Il lavoro svolto prudentemente dal consigliere Cusato, insieme a Lizzi nell’amministrazione precedente, era centrato sui bisogni reali del cittadino senza strumentalizzazioni politiche, questo è quello che dovrebbe fare un buon amministratore. Cusato ritrova nella lista “Con Voi per Gerace” un gruppo coeso su questi temi, e con le giuste qualità per poter portare avanti il lavoro iniziato sotto la guida del Dott. Pezzimenti.

Dal canto suo Lizzi si dichiara felice dell’ingresso di Cusato nella lista “Con Voi per Gerace” affermando: “il suo impegno e la sua competenza in vari settori, soprattutto in ambito idrico, unito alla volontà di fare concretamente e bene, saranno un grande apporto ad un gruppo che ha preso veramente a cuore il benessere del cittadino e della città di Gerace”.

L’entrata di Giuseppe Cusato conferisce alla squadra della lista “Con Voi per Gerace”, un ulteriore spessore di valore etico, morale e di contenuto: uniti per il bene comune, con l’impegno di traghettare Gerace, e la sua storia, verso il futuro.