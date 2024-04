Studenti a lezione con l’Arma dei Carabinieri a Molochio (RC)

Continuano, presso la Scuola Secondaria di I grado di Molochio dell’Istituto Comprensivo “Oppido, Molochio, Varapodio”, gli incontri con l’Arma dei Carabinieri. Fortemente voluti dalla Dirigente scolastica dell’Istituto, Francesca Maria Morabito, questi appuntamenti sono ormai diventati parte integrante dell’organizzazione scolastica e nascono da una solida collaborazione con gli uomini della Benemerita. «La Scuola – sono state le parole della Dirigente Morabito – deve essere sempre più luogo di promozione della legalità, del rispetto, del vivere civile e, per fare ciò, non è sufficiente studiare l’Educazione civica come i nostri alunni ormai fanno, ma devono viverla, devono vedere come funziona concretamente. Per questo ringrazio vivamente il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Taurianova, il capitano Gaetano Borgese, ed il Comandante della Stazione di Molochio, il Maresciallo Capo Salvatore Carrabotta: la nostra istituzione scolastica è sempre pronta ad accogliere con sollecitudine qualunque tipo di iniziativa volta alla promozione della legalità e all’avvicinamento degli alunni a quelle che, come i Carabinieri, sono tra le figure di riferimento della nostra società».

Nella giornata di mercoledì 24 si è svolto così il secondo appuntamento in programma. Ad accogliere i Carabinieri c’era anche la responsabile di plesso, Concetta Garreffa, che ha subito passato la parola al Maresciallo Carrabotta. Egli ha introdotto l’unità speciale dei “Falchi d’Aspromonte”, appartenenti alla squadra “Falco 11” dei Cacciatori di Calabria: il Maresciallo Capo Gabriele Grasso ha spiegato agli alunni, tutti molto interessati, in cosa consiste il lavoro dello “Squadrone Cacciatori” e il motivo per il quale lui ne va molto fiero; parlando di strumenti tecnologici particolari, come il visore notturno o il monocolo termico, di attività fisiche a tratti estreme come scalate o il passare intere nottate all’addiaccio senza preavviso, il maresciallo Grasso ha incuriosito tanto i ragazzi che gli hanno rivolto diverse domande.

È poi seguito l’intervento dell’Unità Cinofila; l’Appuntato scelto con qualifica speciale Domenico Blunda, ha raccontato agli alunni la vita dei cani dell’Arma e dei loro conduttori, specificando le enormi qualità di questi animali; anche in questa occasione i ragazzi sono stati molto attenti e curiosi, soprattutto durante la dimostrazione di Batik, la cagnolina addestrata per la ricerca della droga. Il cortile della scuola è diventato scenario di ricerca per il pastore belga che, dopo aver trovato l’oggetto che simulava la droga, si è prestato alle carezze dei tanti presenti, portando così a termine la manifestazione.