Torneo delle Regioni, Belcaro: “Catanzaro si riappropria del suo ruolo di capoluogo anche con lo sport”

“La 60esima edizione del Torneo delle Regioni per Futsal si terrà dal 25 aprile all’1 maggio e vedrà la Calabria, e in dunque Catanzaro, al centro di questo importante evento sportivo. Anche attraverso la centralità di Catanzaro nel Torneo delle Regioni, la città si sta riappropriando del suo ruolo di capoluogo: ed è bello e importante che lo faccia anche attraverso lo sport, riaffermando l’idea di una comunità più dinamica, unita e sana.

Sull’evento che inizia oggi, l’Amministrazione Comunale ci ha creduto fin da subito, nell’ottica di promozione dello sport a tutti i livelli. Il torneo rappresenta non solo un’opportunità di grande visibilità per il nostro territorio, ma anche un momento di incontro e di scambio tra giovani atleti provenienti da diverse regioni italiane, che condividono la passione per il futsal.

La nostra città vive un periodo d’oro sul piano sportivo: stiamo raggiungendo fasi cruciali in molteplici competizioni e discipline, collezionando successi e medaglie, con l’apice previsto a luglio quando Simone Alessio ci rappresenterà alle Olimpiadi di Parigi. Il fermento attuale è palpabile e si riflette negli investimenti che stiamo dedicando al miglioramento delle infrastrutture: tra questi, l’avvio imminente dei lavori al PalaGallo con un intervento di 120mila euro per la copertura esterna e il cantiere in corso per gli impianti polivalenti, sempre nel quartiere Corvo.

Questi interventi sono espressione della nostra convinzione che lo sport sia un vero e proprio volano per lo sviluppo sociale e economico. Investire in strutture sportive non solo migliora la qualità della vita dei nostri cittadini ma alimenta anche quella passione, quell’entusiasmo e quella energia che solo lo sport sa trasmettere. È questa energia che ci spinge a dare il meglio di noi stessi, ogni giorno”. Lo afferma in una nota l’assessore allo Sport del Comune di Catanzaro, Nunzio Belcaro.