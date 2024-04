Rifiuti Crotone: arriva l’ok della Regione a revisione “fattore pressione”

E’ arrivata la risposta della Regione alla richiesta del sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, per rivedere il “fattore di pressione” del piano regionale di gestione dei rifiuti. Ed e’ una risposta positiva. Lo rende noto il Comune. “Lo scorso 16 aprile, infatti, – si legge in un comunicato – il sindaco Voce aveva scritto al presidente della Regione, evidenziando la criticita’ sui fattori localizzativi delle discariche. Sarebbe opportuno prendere in considerazione il “fattore di pressione areale”, che scongiurerebbe il pericolo di ulteriori ed eccessive concentrazioni di discariche nel territorio cittadino”.

La risposta e’ arrivata a firma del capo di gabinetto della presidenza della Regione, Luciano Vigna, il quale nella nota scrive al sindaco che “la sua richiesta di revisionare il criterio localizzativo del fattore di pressione per le discariche di rifiuti collima con gli obiettivi del governo regionale di evitare eccessiva concentrazione di tali impianti, limitandone i relativi impatti, per tutelare l’ambiente e la salute pubblica. La informo, pertanto – scrive ancora – che e’ stato dato mandato alla competente struttura dipartimentale di avviare tutti gli studi e gli approfondimenti propedeutici e necessari alla revisione del criterio localizzativo, prevedendo un fattore di pressione a livello areale. Esso dovra’ fornire adeguata garanzia di precauzione nei confronti dell’insorgere di possibili problematiche ambientali e relative alla salute pubblica, considerare gli effetti sinergici e cumulativi dell’impatto ambientale causato dalla presenza di piu’ discariche, comprese quelle dismesse, su ciascun territorio comunale, con particolare attenzione al territorio crotonese gia’ sottoposto a forti pressioni ambientali, ben note alla scrivente amministrazione regionale, correttamente evidenziate nella sua missiva”.

Per il sindaco “e’ una notizia di straordinaria importanza per la nostra citta’ che conforta quanto avevamo evidenziato non solo nella recente nota inviata alla regione ma in una battaglia che mi vede impegnato come ambientalista prima di diventare sindaco. Ringrazio il presidente della Regione per la grande sensibilita’ dimostrata su un tema di importanza vitale quale la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini e che conferma la sua attenzione verso la citta’ di Crotone”.