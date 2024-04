Visita del comandante regionale della Guardia di Finanza, D’Alfonso, alla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Roccella Jonica

Nel pomeriggio del 24 aprile 2024, il Comandante Regionale Calabria, Generale di Divisione Gianluigi D’Alfonso, ha fatto visita alla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Roccella Jonica, accompagnato dal Comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia, Tenente Colonnello Alberto Lippolis e dal Comandante della Stazione Navale di Vibo Valentia, Maggiore Matteo Maggio.

L’Alto Ufficiale, dopo aver ricevuto gli onori di rito, si è intrattenuto con i militari presenti e ha partecipato ad un briefing illustrativo, a cura del Comandante della Sezione Operativa Navale, Luogotenente Gennaro Roscigno, durante il quale sono state approfondite le tematiche salienti del reparto, le attività svolte e i più importanti servizi in corso di svolgimento.

Il Generale, al termine dell’incontro, ha espresso parole di compiacimento e gratitudine per le meritorie attività svolte e per l’impegno profuso in tutti i settori di competenza del reparto visitato.

Nella stessa giornata, nell’ambito di una cerimonia svoltasi presso il porto delle Grazie di Roccella Jonica, alla presenza del Prefetto di Reggio Calabria, D.ssa Clara Vaccaro, e di numerose Autorità civili e militari il Comandante Regionale ha ricevuto in consegna dal Sindaco Vittorio Zito, uno dei tre nuovi moduli abitativi in legno, riservati ad ospitare gli equipaggi della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Roccella Jonica, appositamente realizzati e installati dal Comune in prossimità degli ormeggi operativi del citato Reparto Navale, realizzati a seguito degli interventi di riqualificazione, finanziati con fondi POR Calabria 2014/2020.

L’evento ha evidenziato ancora di più l’alto senso di collaborazione tra le istituzioni per la lotta ai traffici illeciti e, nello specifico, per le azioni a salvaguardia della vita umana in mare.

Il Generale D’Alfonso ha espresso parole di ringraziamento per la realizzazione e consegna delle nuove infrastrutture che, per ciò che compete al comparto aeronavale della Guardia di Finanza, riverbereranno stimoli positivi nell’impegno della Guardia di Finanza quale unica Polizia del mare contro i traffici illeciti a salvaguardia degli interessi economici e finanziari dello Stato.