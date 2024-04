Le studentesse della Moema Academy trionfano al concorso nazionale di Donne Impresa Confartigianato

Le studentesse della Moema Academy, accademia di moda e make-up di Cosenza, si sono classificate prime al concorso nazionale promosso dal Movimento Donne Impresa Confartigianato Imprese. Il loro video dal titolo “Ri-Evoluzione” ha conquistato la giuria, aggiudicandosi il primo premio.

Il concorso, nato dalla volontà di sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e delle Agenzie Formative sull’imprenditorialità femminile e sulla parità di genere nell’ambito delle imprese artigiane e delle micro e piccole imprese, prevedeva la realizzazione di un video finalizzato a creare maggiore interesse tra i giovani per questo settore.

Il progetto di Simona Gagliardi, Fabiola Tiano e Marika Maddalone, le giovani della Moema Academy, porta a casa la medaglia d’oro con la motivazione sostenuta dalla Presidente di Donne Impresa Confartigianato, Daniela Biolatto, insieme a Marco Granelli, Presidente nazionale di Confartigianato Imprese: “Lavoro pregevole per tecnica narrativa, cura delle immagini, originalità della scelta di ispirarsi alla figura di Frida Kahlo, simbolo di emancipazione femminile. Il racconto di una giornata della protagonista del video comunica la capacità delle donne di affrontare con coraggio e passione i molteplici ruoli e impegni nella vita e nel lavoro. Contemporaneamente, si affronta il tema del Concorso, mettendo in luce la necessità di colmare la distanza dal traguardo di una reale parità tra uomini e donne nella condivisione di compiti e responsabilità all’interno delle famiglie”.

La vittoria al concorso nazionale di Donne Impresa Confartigianato Imprese rappresenta un traguardo importante per la Moema Academy che, in questi giorni, scalda i motori per la nuova edizione della South Italy Fashion Week, l’evento moda diretto da Giada Falcone che, anche quest’anno, vedrà impegnati studenti e studentesse dell’accademia con affermati stilisti del fashion system: un’occasione preziosa per ampliare il proprio network ed entrare in contatto con potenziali datori di lavoro. Dal 20 al 25 maggio 2024 a Cosenza, un calendario di talk, masterclass, sfilate, serate in musica e shooting: è la Calabria che si racconta attraverso i suoi giovani artigiani e il linguaggio senza tempo della moda.