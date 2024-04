Il portavoce nazionale del Movimento NOI Fabio Gallo comunica che in occasione delle amministrative previste per il Giugno 2024, il Movimento civico NOI non esprime alcun proprio candidato ed invita i propri iscritti di Mendicino a votare secondo coscienza. Augura a tutti i candidati alla guida della Città una campagna elettorale leale e propositiva, interamente a favore del futuro dei cittadini, in un momento difficile per la politica nazionale e locale.