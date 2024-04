Autonomia differenziata: Catanzaro lunedì sarà in piazza per dire no al DDL Calderoli

Catanzaro scende in piazza contro il disegno di legge Calderoli sull’Autonomia differenziata: l’appuntamento è fissato per lunedì 29 aprile 2024 in Piazza Prefettura a Catanzaro, dalle ore 17:30 alle ore 20:00.

L’evento si svolgerà in contemporanea con la discussione alla Camera dei Deputati del Ddl Calderoli (dopo la sua approvazione al Senato a gennaio scorso) e sarà uno dei tanti presidi delle principali piazze italiane, da nord a sud, in segno di forte opposizione a una riforma considerata divisiva per il Paese.

Il presidio di Catanzaro, organizzato dai “Comitato per il ritiro di ogni autonomia differenziata, per l’Unità della Repubblica e l’Uguaglianza dei diritti”, vedrà la partecipazione di numerosi cittadini, associazione e rappresentanti istituzionali a livello regionale. Sarà presente il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, che da mesi porta avanti la battaglia contro l’autonomia differenziata.

“L’evento mira a rafforzare la voce di coloro che credono nell’importanza dell’unità e dell’equità tra tutte le regioni italiane. Rappresenta un momento cruciale per esprimere il nostro fermo rifiuto verso una politica che rischia di accentuare le disuguaglianze tra le regioni italiane anziché colmarle,” afferma Daniela Palaia. “L’uguaglianza dei diritti sociali e civili, da nord a sud e dal centro alla periferia, deve rimanere un principio fondamentale della nostra Repubblica”.