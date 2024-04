Collegio D’Albo Ordine e Professionale Provinciale: TSRM e PSTRP della Provincia di Cosenza

Il 23 aprile 2024 si è svolto un importante incontro presso la sala convegni dell’ospedale “Spoke” di Castrovillari sull’Area Tecnica Diagnostica che ha visto la partecipazione della Commissione d’Albo dei Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico e del consiglio direttivo dell’Ordine Professionale TSRM-PSTRP di Cosenza. In particolare il tema al centro della discussione è stato “L’evoluzione della figura professionale del tecnico sanitario di laboratorio biomedico e dell’area tecnico-diagnostica”.

L’evoluzione della figura professionale del tecnico sanitario di laboratorio biomedico e delle professioni tecniche diagnostiche è un tema di grande rilevanza nel contesto sanitario attuale. Queste figure professionali svolgono un ruolo fondamentale all’interno delle strutture sanitarie, contribuendo in modo significativo alla diagnosi, al monitoraggio e al trattamento delle patologie.

Tra gli ospiti intervenuti, il Direttore Sanitario dell’ospedale spoke, dr. Gianfranco Greco, ha sottolineato l’importanza dell’evoluzione delle figure professionali e delle relative responsabilità lavorative. La dott.ssa Maria Romano, primario dell’u.o. di radiologia medica, ha posto l’accento sulla rilevanza del percorso di studi seguito durante la formazione professionale, mentre la dott.ssa Giulia Micciulli, responsabile dell’u.o. del centro trasfusionale, ha evidenziato la necessità di una costante collaborazione tra le diverse figure sanitarie, al fine di raggiungere obiettivi comuni.

Il presidente dell’Ordine di Cosenza, dr. Salvatore Liserre, ha espresso gratitudine per la discussione affrontata, ribadendo l’importanza di tutte le professioni sanitarie rappresentate nell’Ordine. Il presidente della CDA, dr. Antonio Venturo, ha evidenziato i progressi compiuti nella professione sotto diversi punti di vista. Il consigliere del direttivo dr. Salvatore Di Cunto ha parlato dell’evoluzione della figura del tecnico sanitario di radiologia. La consigliera Rosella bosco ha ribadito l’importanza della figura del tecnico sanitario di laboratorio biomedico nei contesti ospedalieri tecnico-diagnostici e l’importanza della formazione universitaria.

Il dr. Roberto Senise, consigliere della CDA TSLB, durante l’incontro, si e’ soffermato sul processo di aziendalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale evidenziando che si deve fare di piu’ sul piano organizzativo perche’ la vera emergenza del SSN e’ adeguare il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale agli stardard dei Paesi europei avanzati. Inoltre il dott. Roberto ha messo in evidenza che da quando e’ stata attuata la prima riforma sanitaria dal 1978 al 2019, il SSN ha contribuito a produrre il piu’ marcato incremento dell’aspettativa di vita (da 73,8 a 83.6 anni) tra i Paesi ad alto reddito ed ha sottolineato come mai oggi il sistema e’ in crisi. In conclusione ha descritto i nuovi contratti delle professioni sanitarie. La consigliera dr. Virginia Nocito ha discusso sulle nuove diagnostica dei POCT e sulle procedure che possono essere effettuate dai tecnici sanitari di laboratorio biomedico. Infine, il consigliere dr. Francesco Passarelli ha illustrato le varie tappe del percorso universitario che un tecnico sanitario di laboratorio biomedico può intraprendere e le diverse opportunità lavorative che tale professione offre.

L’incontro si è concluso con un confronto costruttivo e propositivo sulle prospettive future dell’Area Tecnica Diagnostica e della professione del tecnico sanitario di laboratorio biomedico, nonché sull’importanza della formazione continua e della collaborazione interprofessionale per garantire un servizio sanitario di qualità.