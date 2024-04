L’artista reggina MUSA in radio con il suo primo singolo: “L’infinito fra le nuvole”

L’infinito fra le nuvole, il primo singolo dell’artista reggina Valentina Mazza, in arte Musa, è un brano pop da lei scritto e composto, dedicato all’uomo più importante della sua vita, il padre. Spinta dalla paura di perderlo, a seguito di un terribile periodo di sofferenza, l’artista ha voluto trasmettere tutte le sue emozioni, i sentimenti e le avversità provate, ma allo stesso tempo racconta anche la bellezza di un amore infinito verso un genitore.

La canzone è disponibile nelle principali piattaforme digitali per Fry Music Records.

Valentina Mazza in arte MUSA, nasce a Reggio Calabria. Da bambina, suona i primi accordi e canta le canzoni. Giovanissima, inizia il suo percorso musicale come autodidatta, dedicandosi al canto e al pianoforte. La sua passione verso la musica, la spingono in seguito verso un vero e proprio studio delle discipline. Inizia così per lei la conoscenza del mondo musicale, per il quale comprende ben presto, che non avrebbe potuto più farne a meno. Ha partecipato ai casting nazionali di: THE COACH e X-FACTOR. MUSA, energica, creativa ed estroversa ma allo stesso tempo molto sensibile e romantica, si fa conoscere al pubblico, grazie a queste sue qualità, trasmettendo grandi emozioni attraverso la sua voce. La sua attività artistica, la vede presente sul territorio nazionale con i suoi live e le sue performance. Nel 2020, con l’arrivo del COVID-19, il mondo musicale subisce un periodo di pausa ma non per l’energica cantante, così come molti artisti, che decidono di iniziare un nuovo progetto musicale; infatti è questo il momento giusto per creare qualcosa di personale. Nasce il primo singolo di MUSA: “L’infinito fra le nuvole”.

