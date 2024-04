Formazione Esabac al Liceo Classico “Telesio” di Cosenza

Collaborare con le scuole della rete Esabac Calabria: far conoscere presso le scuole superiori di primo grado la collaborazione nel sistema scolastico tra Francia e Italia che da tempo promuovono un percorso bilingue che permette di conseguire simultaneamente il diploma di Esame di Stato e il Baccalauréat.; approfondire e risolvere i vari problemi che possono sorgere durante gli esami di stato sia per letteratura che per storia. Questo il senso della giornata di formazione organizzata dalla Prof.ssa Teresa Maria Romano in collaborazione con la Prof.ssa Maria Corea, docente del Pitagora, e tenutasi presso la scuola capofila, il Liceo Classico “Bernardino Telesio” di Cosenza.

A collaborare con la Rete Esabac , i seguenti docenti relatori: Thia Roselyne che ha relazionato in histoire con la methodologia Esabac , Raffaela Grazia Grisolia docente formatore Calabria in Storia sempre nelle sezioni Esabac, Yannick Preumont, Nadia Iera, docente di lingue e culture moderne Unical, l’Alliance Francaise de Cosenza Irene Mossuto, Edvige Costanzo e Nadia Crescente referente Esabac USR Calabria. A portare i loro saluti il Dirigente del Gravina di Crotone Antonio Santoro e il Dirigente del Liceo Telesio Domenico De Luca.

La rete ha come comune denominatore delle scuole aderenti proprio l’attivazione di corsi Esabac nella propria offerta formativa, che garantiscano agli studenti degli ultimi tre anni di scuola secondaria una formazione integrata basata sullo studio approfondito della lingua e della cultura del paese partner, nella fattispecie appunto la Francia, con un’attenzione specifica allo sviluppo delle competenze storico-letterarie e interculturali, acquisite in una prospettiva europea e internazionale.

Al termine del percorso, gli studenti raggiungono un livello di competenza linguistica pari al B2 e conseguono il doppio diploma spendibile nei paesi gemellati.

Sanno bene che opportunità straordinaria questo costituisca gli ex studenti del Liceo Telesio diplomatisi nell’indirizzo Europeo che nell’ambito della cooperazione educativa tra i due paesi, ha da sempre favorito con la Francia scambi e gemellaggi che hanno interessato studenti e docenti.

La riflessione collettiva sullo stato dell’arte e le prospettive dell’Esabac in Calabria, ha coinvolto anche la Dirigente ATP Cosenza Loredana Giannicola che ha evidenziato come attraverso l’Esabac si spingano i ragazzi ad avere un nuovo sguardo verso il cambiamento, esercitando una mobilità geografica e linguistica senza confini, verso nuovi stili di pensiero e comportamento.

E’ emersa l’importanza di una rete che con sistematicità monitorizzi un lavoro d’insieme, perché nessuno resti indietro e si persegua tutti un’elevata qualità formativa per offrire agli studenti opportunità professionali e lavorative certe.