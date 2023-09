Festa dei popoli a Catanzaro: tutti i servizi per raggiungere il centro storico

Per raggiungere comodamente il centro storico, in occasione del programma di eventi della “Festa dei popoli” promosso dall’amministrazione comunale con la chiusura del traffico a partire dalle 18, oggi sarà possibile fruire del parcheggio Musofalo con navette e della funicolare che saranno attivi fino alla mezzanotte.

I servizi messi a disposizione dall’Amc consentiranno un più facile accesso in città, in considerazione dell’ordinanza che disciplina il traffico e l’isola pedonale nel modo seguente: fino al termine della manifestazione divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Rossi (Prefettura) e nel tratto retrostante al palazzo delle Poste compreso tra la piazza e via Spasari; fino alle ore 20.30 divieto di sosta con rimozione in piazza Garibaldi e piazza Grimaldi per collocazione di allestimenti; dalle 18.00 alle 20.30 isola pedonale da piazza Garibaldi fino a piazza Santa Caterina; dalle 20.30 alle 24.00 isola pedonale su Corso Mazzini, nel tratto compreso da via San Nicola e piazza Grimaldi e interdizione veicolare su via Spasari.

Il traffico veicolare proveniente da Corso Mazzini- Cavatore sarà deviato da via de Grazia e via San Nicola.

La Festa dei popoli è promossa in collaborazione con la Diocesi Catanzaro – Squillace ed altre realtà del territorio come Fondazione Città Solidale, e ha come slogan “Liberi di partire, liberi di restare”. Il programma prevede, alle 17.00, un incontro culturale presso il Complesso Monumentale del San Giovanni, mentre dalle 20 in poi in Piazza Rossi si proseguirà con musiche e balli popolari, cibi etnici, giochi per piccoli e grandi in compagnia delle comunità migranti di Ucraina, Brasile, Cuba, Filippine, Spagna, Sri Lanka, Marocco, Pakistan, Bangladesh, Italia.