A Catanzaro parte il bando per riqualificazione quartiere Gagliano, Fiorita: “A ritmo serrato per valorizzazione del Borgo”

E’ stato pubblicato oggi sul sito del Comune di Catanzaro e sulla Gazzetta Ufficiale il bando per l’affidamento dei servizi tecnici per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo relativamente agli interventi di riqualificazione urbana del quartiere Gagliano per un totale di 4 milioni di euro nell’ambito dei fondi stanziati per il Pnrr.

Il progetto prevede da un lato la realizzazione di un nuovo sottopasso in via Lenza che risulta da decenni inadeguato e pericoloso per il traffico veicolare e per quello pedonale con il potenziamento dell’asse viario che porta allo stadio Verdoliva e dall’altro la riqualificazione complessiva di Piazza Fontana, di tutti gli spazi sottostanti e di una maggiore funzionalizzazione del centro storico.

Il tutto con una attenzione agli aspetti ambientali degli interventi.

Il bando si muoverà secondo questa tempistica stringente: il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato per il 20 aprile ed al fine di imprimere ulteriore velocità alle opere, l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Nicola Fiorita ha previsto nel bando una specifica premialità per i professionisti che proporranno per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto definitivo tempi inferiori ai 35 giorni posti a base d’asta. Una attenzione concreta e visibile al più antico quartiere della città per disegnarne, insieme ai cittadini, nuove prospettive e funzioni.